Orbán Viktor: 46 nap alatt felszántjuk az országot
Ők hárman a keménymag!
„46 nap alatt felszántjuk az országot. Jöttünkre 3 irányból számítsatok! Fel, győzelemre” - írta ki Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.
