Ez lenne Magyar Péter „szeretetországa”?

Megtámadták a Fidesz egyik aktivistáját. Szentkirályi Alexandra Magyar Péternek le kell állítania az embereit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.25. 15:50
Magyar Péter Tisza Párt Szentkirályi Alexandra

Február 25-én hajnalban plakátrongálás, majd fizikai támadást történt Budapesten a Hunyadi téren. Egy kutyát sétáltató férfi Kovács Balázs Norbert 05. választókerület Fidesz-KDNP jelölt plakátjait vágta le és rongálta meg. Bocskai Csaba Tamás fideszes aktivista kérdezett rá, mit csinál, mire a rongáló azonnal megtámadta. Szentkirályi Alexandra felhívta telefonon, hogy megtudja a részleteket a botrányos esetről.
 

Szentkirályi Alexandra Magyar Péternek le kell állítania az embereit.
Szentkirályi Alexandra Magyar Péternek le kell állítania az embereit.

Érvek helyett fizikai agresszió! Felhívtam Bocskai Tamást, aki ma hajnalban tetten ért egy plakátrongálót. Tamás csak annyit tett, hogy számonkérte az illetőt: miért rongálja a Fidesz plakátjait? A válasz nem érvekben, hanem brutális fizikai erőszakban, ütésekben és rúgásokban érkezett. Ez lenne Magyar Péter „szeretetországa”? Ahol ha valaki nem ért egyet, vagy csak rákérdez a jogsértésre, azt megverik és lábbal tapossák? A Tisza Párt színre lépésével megjelent a gyűlöletre épített politika az utcákon is. A tiszások nemrég engem fenyegettek meg halálos tarkólövéssel most pedig már az utcán támadnak rá a fideszesekre. Ahogy a mondás tartja: „fejétől bűzlik a hal”. Ne hagyjuk, hogy ez a fajta agresszió teret nyerjen a mindennapjainkban! Magyar Péter állítsa le az embereit, mert a magyar közélet sokkal többet érdemel. Oszd meg, hogy mindenkihez eljusson a tiszások „szeretetországa”, és ítéljük el együtt ezt a vállalhatatlan erőszakot! Április 12-én a magyarok józan többsége a tiszás agresszióról is véleményt mond. Csak a Fidesz a biztos választás! 

– írja videójához Szentkirályi Alexandra.

 

