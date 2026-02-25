Érvek helyett fizikai agresszió! Felhívtam Bocskai Tamást, aki ma hajnalban tetten ért egy plakátrongálót. Tamás csak annyit tett, hogy számonkérte az illetőt: miért rongálja a Fidesz plakátjait? A válasz nem érvekben, hanem brutális fizikai erőszakban, ütésekben és rúgásokban érkezett. Ez lenne Magyar Péter „szeretetországa”? Ahol ha valaki nem ért egyet, vagy csak rákérdez a jogsértésre, azt megverik és lábbal tapossák? A Tisza Párt színre lépésével megjelent a gyűlöletre épített politika az utcákon is. A tiszások nemrég engem fenyegettek meg halálos tarkólövéssel most pedig már az utcán támadnak rá a fideszesekre. Ahogy a mondás tartja: „fejétől bűzlik a hal”. Ne hagyjuk, hogy ez a fajta agresszió teret nyerjen a mindennapjainkban! Magyar Péter állítsa le az embereit, mert a magyar közélet sokkal többet érdemel. Oszd meg, hogy mindenkihez eljusson a tiszások „szeretetországa”, és ítéljük el együtt ezt a vállalhatatlan erőszakot! Április 12-én a magyarok józan többsége a tiszás agresszióról is véleményt mond. Csak a Fidesz a biztos választás!