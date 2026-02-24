Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergelynek minden bizonnyal elmentek otthonról

Karácsony Gergely "bocsánatért" esdekel az ukránoktól, amiért a kormány válaszlépéseket tett Zelenszkij zsarolására - persze, hogy a budapestiek mivel és mennyiért tankoljanak, az nem érdekli.

Karácsony "szégyelli magát" amiért olcsó orosz gázt használunk - akkor biztos azt is szégyelli, hogy a budapestiek fizetik Európa legolcsóbb rezsiszámláit.

Karácsony szerint Ukrajna EU-csatlakozása "elsőrangú nemzeti érdekünk" - hogy ezzel a háborút is felvennénk az EU-ba így magunkat is belesodorva, az már nem érdekli.

Karácsony Gergelynek minden bizonnyal elmentek otthonról vagy csak brüsszeli parancsokat teljesít.

Amikor kárpátaljai honfitársainkat kényszersorozzák be és verik halálra az ukránok, akkor érdekes módon nem volt ilyen bőbeszédű.

A baloldal Magyar Péterrel együtt lepaktált Brüsszellel Ukrajnáért. Az ilyen idézetek is jól mutatják, hogy a magyarok hétköznapi megélhetése sem érdekli őket csak megbízóik utasításainak teljesítése.

Áprilisban csak a Fidesz a biztos választás!