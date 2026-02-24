Szentkirályi Alexandra: Webernél és a Tiszánál elmentek otthonról

Nektek van kedvetek önként és dalolva katonának jelentkezni, hogy mehessetek Ukrajnába? Nincsen? Hát ez nagy kár, mert Manfred Weber azt mondja, hogy szerinte ez lenne a helyes magatartás.

Férfiak és nők Európa-szerte önként jelentkeznek katonának, hogy Ukrajnába vívják a szerinte európaiak háborúját, mert ugye Manfred Weber mondja azt is, hogy ez a mi háborúnk, nekünk is harcolni kell, nekünk is európaiaknak meg kell ezt a háborút vívni. Ugye Manfred Weber Magyar Péter brüsszeli főnöke. Tehát, amit Manfred Weber mond, azzal nyilvánvalóan ahhoz, hogy valaki az EPP tagja legyen, neki is egyet kell értenie. Innen is láthatjuk, hogy a Tisza nem a magyar emberek érdekét képviseli, hanem a brüsszeli és az ukrán érdekeket.