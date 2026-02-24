Szentkirályi Alexandra: Webernél és a Tiszánál elmentek otthonról
Közös Európai hadsereget terveznek. Manfred Weber szerint az európai országoknak kell vállalniuk a felelősséget.
Nektek van kedvetek önként és dalolva katonának jelentkezni, hogy mehessetek Ukrajnába? Nincsen? Hát ez nagy kár, mert Manfred Weber azt mondja, hogy szerinte ez lenne a helyes magatartás.
Férfiak és nők Európa-szerte önként jelentkeznek katonának, hogy Ukrajnába vívják a szerinte európaiak háborúját, mert ugye Manfred Weber mondja azt is, hogy ez a mi háborúnk, nekünk is harcolni kell, nekünk is európaiaknak meg kell ezt a háborút vívni. Ugye Manfred Weber Magyar Péter brüsszeli főnöke. Tehát, amit Manfred Weber mond, azzal nyilvánvalóan ahhoz, hogy valaki az EPP tagja legyen, neki is egyet kell értenie. Innen is láthatjuk, hogy a Tisza nem a magyar emberek érdekét képviseli, hanem a brüsszeli és az ukrán érdekeket.
- mondja Szentkirályi Alexandra Manfred Weber megdöbbentő szavaira reagálva, majd ezt írja a videó mellé:
Ti mennétek katonának Ukrajnába?
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Magyar Péter brüsszeli főnöke nyíltan beszél arról, hogy európai csapatokat akar Ukrajnába küldeni. Szerinte ez a „mi háborúnk”, és itt az ideje, hogy európai férfiak és nők menjenek a frontra, akiknek Weber elvárásai szerint ezt önként kell megtenniük! Mi viszont kimondjuk: nem, ez nem a mi háborúnk! A magyar emberek békét akarnak, és nem a frontra menni. Aki Weber kottájából játszik, az nem a magyar érdekeket, hanem Brüsszel háborús terveit képviseli.
Ne hagyjuk, hogy belerángassanak minket! Mi a béke pártján állunk!
Csak a Fidesz a biztos választás!
Kommentben pedig hozzáfűzte:
Webernél és a Tiszánál elmentek otthonról. Óriási a veszély emberek! "Azt szeretném, ha az állam- és kormányfők most európai csapatokat állítanának fel, amelyek együtt, az európai zászló alatt harcolnának, és a szolgálatra jelentkező férfiak és nők önként aláírnák a szerződést, mert elkötelezik magukat emellett. De ezt mi, európaiak, közösen vállalnánk. Ez egészen más hangnemet jelent, mintha német katonákat küldenének"
- idézte Manfred Weber félelmetes szavait.
