Orbán Viktor megnevezte: ő a legjobb humorista
Nevetni fogsz, ha megtudod, kire gondolt és miért!
Stílusosan reagált Orbán Viktor arra a szerdán publikált Medián-féle közvélemény-kutatásra, mely szerint a Tisza Párt a teljes szavazókorú népesség körében 11, a biztos szavazók körében pedig 20 százalékponttal vezet a Fidesz előtt. (A Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatása szerint a Fidesz-KDNP változatlanul 5 százalékkal vezet a Tisza Párt előtt)
A legjobb humorista: Hann Endre
– írta Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán, megnevezve a Medián üyvezető igazgatóját.
Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!
– tette hozzá a kormányfő, növelve a humor-faktort.
