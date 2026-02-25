Orbán Viktor megnevezte: ő a legjobb humorista

Stílusosan reagált Orbán Viktor arra a szerdán publikált Medián-féle közvélemény-kutatásra, mely szerint a Tisza Párt a teljes szavazókorú népesség körében 11, a biztos szavazók körében pedig 20 százalékponttal vezet a Fidesz előtt. (A Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatása szerint a Fidesz-KDNP változatlanul 5 százalékkal vezet a Tisza Párt előtt)

Orbán Viktor megnevezte: Hann Endre a legjobb humorista Fotó: MW / MW

A legjobb humorista: Hann Endre

– írta Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán, megnevezve a Medián üyvezető igazgatóját.

Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!

– tette hozzá a kormányfő, növelve a humor-faktort.