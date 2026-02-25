Orbán Viktor: tartsunk ki a béke mellett április 12-én!
Óriási a tét. Ez zajlik a kulisszák mögött.
„Ha nyer a Tisza, Magyarország csatlakozhat a háborúhoz.” – olvasható Orbán Viktor szerda reggeli bejegyzésében a Facebookon.
A háborúpárti brüsszeliek megegyeztek. Azt mondják, hogy Magyar Pétert kell támogatni, mert ha nyer a Tisza, Magyarország csatlakozhat a háborúhoz. Mi azt mondjuk: nem engedjük! Tartsunk ki a béke mellett április 12-én. Hajrá, magyarok!
– írta Facebook-oldalán Magyarország miniszterelnöke.
Nézd meg Orbán Viktor videóját!
