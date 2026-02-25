Brüsszel folytatja a háborút, az EU-s vezetőket nem érdekli a magyar energiaár

A háborúpártiak összegyűltek Kijevben, és eldöntötték, hogy folytatni fogják a háborút, és hogy nem érdeklik őket a magyar energiaárak. Magyar Péterrel Münchenben paktumot kötöttek, őt támogatják a magyar választásokon, mert akkor Magyarországot is fel lehet használni a háborúban. Komoly poszttal indította a napot Orbán Viktor. „Tegnap a brüsszeli vezetők Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról. Ez rossz hír Európának. Folytatódik egy olyan háború, amelynek nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon, de iszonyú pusztítással jár. Havonta meghal, vagy hadirokkanttá válik 35 ezer ember. Miközben a frontvonal alig mozdul. Özvegyek, árvák, fiaikat sirató édesanyák százezrei. Ezt támogatja Brüsszel.” – írta Orbán Viktor szerda reggel a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: A magyar kormánynak meg kell őriznie Magyarország biztonságát. Ezt is fogjuk tenni. A Fidesz a biztos választás! (Fotó: MW / MW)

Majd így folytatta Magyarország miniszterelnöke:

A háború folytatása rengeteg pénzébe kerül az európai embereknek. Euró százmilliárdok égnek el a semmibe és a semmiért. Ebbe a háborúba nem az oroszok, hanem az európaiak roppannak bele. Ráadásul fennmarad az atomháború kockázata is, mert Európa egy nukleáris nagyhatalommal áll szemben. Ha hagynánk, minket is belerángatnának.

Majd rátért a Tisza Pártra:

„Magyar Péter a múlt héten Münchenben német gyámkodás mellett megkötötte titkos paktumát a brüsszeli vezetőkkel. Brüsszel és Kijev támogatásáért cserébe belépteti Magyarországot a háborúzó európai országok közé, és hozzájárul Ukrajna pénzügyi támogatásához. Leválasztja Magyarországot az olcsó olajról és gázról. A paktum azért titkos, hogy a magyarok a választásokig ne tudhassák meg az igazságot. A paktumnak megfelelően az ukrán-magyar energiacsata ügyében Magyar Péter és a Tisza párt nem a magyarok, hanem Ukrajna oldalára állt.”

Végül így összegzett a magyar kormányfő: „Magyarországnak ebből ki kell maradnia. A magyar kormánynak meg kell őriznie Magyarország biztonságát. Ezt is fogjuk tenni. A Fidesz a biztos választás!”



