Orbán Viktor: A baloldal nem tűnt el, csak most Tisza Pártnak hívják
Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni!
Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni!
A baloldal nem tűnt el, csak átalakult. Most Tisza pártnak hívják.
- írja Orbán Viktor a Facebookon megosztott videójához.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre