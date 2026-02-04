RETRO RÁDIÓ

Kiszivárgott, milyen biztonsági garanciákat követel Zelenszkij

Lehetetlen követeléseket támasztott Zelenszkij.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 16:05
Zelenszkij ukrajna Magyar Péter

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke, európai csapatokat akar Ukrajnában és a fegyverszünet megsértése esetén 72 órán belül teljes Európa-Oroszország háborút Brüsszeltől "biztonsági garancia" gyanánt.

Fotó:  MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

A NATO főtitkár háborús beszédet mondott az ukrán parlamentben. Csapatokat ígért a szárazföldön, vadászgépeket a levegőben és hadihajókat a tengeren. Eközben Manfred Weber elmondta, hogy Magyar Pétert meggyőzte Ukrajna feltétlen támogatásáról, ezért vette be az Európai Néppártba. Eközben kiszivárgott a Financial Times-hoz, hogy melyek is azok a "biztonsági garanciák", amiket Zelenszkij követel és Brüsszel meg akar adni Ukrajnának: európai csapatok Ukrajnában és a fegyverszünet megsértése esetén 72 órán belül teljes Európa-Oroszország háború. Dermesztő és vérfagyasztó. Teljesen világos a szándék Brüsszelből: háború Oroszországgal és bevonulni Ukrajnába. Ez halálos ítélettel érne fel Magyarországnak. A kérdés egy: ki tudja ettől távol tartani hazánkat? A válasz is egy: Orbán Viktor. Ezért is a Fidesz a biztos választás!

–nyilatkozta Szentkirályi Alexandra.

 

