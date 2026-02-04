8 év börtönt kapott a szélsőbaloldali nemváltó Maja T., aki embereket vert az utcán Budapesten
A 2023 februári, budapesti, brutális antifa-támadások miatt indult büntetőper első fokú ítélete a mai. Ilaria Salis volt az elsőrendű vádlott, aki azóta EP-képviselő lett.
A Maja T. néven ismert szélsőbaloldali, magát transzneműként azonosító antifasiszta aktivista a kitörés napja idején Magyarországon társaival együtt jobboldalinak tartott emberekre rontott rá a nyílt utcán. Súlyos testi sértés és bűnszervezetben való részvétel miatt folyt büntetőeljárás a magát se nőnek, sem férfinek nem tartó bűnöző ellen, a bíróság végül nyolc év szabadságvesztésre ítélte első fokon - írja a Ripost.
Se vitamin, se napfény, se távoktatás a támadások után
Maja napjait magányosan, egyedül tölti zárkájában, vélhetően részben azért is, hogy védjék az esetleges atrocitásoktól a börtönben. Mert azt, hogy valaki se férfi, se nő, nehezen értelmezik a fogvatartottak. Korábban kifejezetten sérelmezte, hogy magánzárkában van, ahol nincs elég napfény, nem jut a vitaminjaihoz, bogarakról panaszkodott. Zavarta az is, hogy a többi rabbal nem tarthatta a kapcsolatot. A bíróságra mindig mosolyogva járt a támadások idején még férfi nevet viselő Maja, akit felháborított az is, hogy letartóztatása miatt meg kellett szakítani a tanulmányait, amit távoktatásban szeretett volna folytatni, de ezt a büntetés-végrehajtás megtagadta tőle, miután ennek technikai feltételei nem adottak. Zavarta az is, hogy férfiként kezelik, ami a biológiai, születési neme.
A vitaminjait és a távoktatást hiányoló Maja T. és társai Budapesten több, egymással összefüggő, előre megtervezett támadást hajtottak végre, emlékeztet a Magyar Nemzet. Csoportosan, maszkot viselve követték ki kiszemelt áldozataikat az utcán, majd
hátulról vagy oldalról rájuk rontottak. A sértetteket a földre vitték, miközben viperákkal, botokkal és egyéb eszközökkel ütötték és rúgták őket, több esetben a fejüket és felsőtestüket célozva.
A bántalmazás egyes esetekben akkor sem maradt abba, amikor az áldozatok már a földön feküdtek, és védekezésre képtelenné váltak. A hatóságok megállapítása szerint a támadások alkalmasak voltak életveszélyes sérülések okozására, több sértett súlyos, nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérüléseket szenvedett. A célpontok olyan járókelők voltak, akiket az elkövetők jobboldalinak tippeltek, függetlenül attól, hogy ténylegesen részt vettek-e aznap a kitörés napi megemlékezéseken.
A mentelmi joggal úszta meg - ismerős?
Az ügy elsőrendű vádlottja, az olasz Ilaria Salis volt. Őt viszont 2024-ben olasz zöldbaloldali jelöltként európai parlamenti képviselőnek választották, ezzel mentelmi joga lett, el kellett engedni. Magyar Péter szövetségesei így menekítették ki Salist, akit valóságos hősként ünnepeltek az Európai Parlamentben, miután embereket vert a nyílt utcán - ismert, hogy Magyar Péter szintén így úszta meg a telefonlopási ügyét.
