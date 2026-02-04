RETRO RÁDIÓ

Hajdú Péter: „A siker nem kérdezi meg a származásodat”

Hajdú Péter megvédte Gáspár Evelint.

2026.02.04.
Az elmúlt hetekben a baloldali támadások kereszttüzébe került Gáspár Evelin, miután nyilvánosságra került, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter sajtóreferenseként dolgozik. A közösségi médiában pillanatok alatt elszabadultak az ellenzéki fizetett trollok gerjesztette indulatok: sokan nem a szakmai pályáját, hanem a származását, a múltját és a személyiségét kezdték el boncolgatni, gyakran bántó, személyeskedő hangnemben. A kritikák egy része politikai színezetű, más része azonban egyértelműen Evelin személyét célozza, újra felszínre hozva azokat az előítéleteket, amelyekkel évek óta együtt kell élnie. A kialakult helyzetre Hajdú Péter reagált nyíltan egy TikTok-videóban, amiben egyértelműen kiállt Gáspár Evelin mellett - számolt be róla a Bors.

Hajdú Péter Gáspár Evelin pártján áll (Fotó: Bors)

Hajdú Péternek elege lett abból, hogy Gáspár Evelint szapulják

A műsorvezető nemcsak véleményt mondott, hanem személyes tapasztalataira is hivatkozott, hiszen Evelint korábban meghívta a „Beköltözve Hajdú Péterhez” című műsorába. Hajdú szerint a támadások jól mutatják, mennyire szeret címkézni a társadalom, és mennyire nehéz ebből kitörni, ha valaki nem hajlandó beállni a sorba: „A világ szeret címkézni: cigány, magyar, honnan jöttél – de az álmaidat ez nem érdekli. A siker nem kérdezi meg a származásodat. Bármit elérhetsz” – fogalmazott határozottan.

Kőkemény munka áll mögötte

Hajdú Péter hangsúlyozta, hogy Gáspár Evelin útja nem kivételezésről, hanem kemény munkáról szól:

 A siker munkát, kitartást és hitet kér. Gáspár Evelin története megmutatja, hogy nincs lehetetlen, teljesen mindegy, hogy cigány vagy, vagy magyar

 – mondta, majd egy korábbi műsorrészletet is felidézett, amelyben Evelin kendőzetlen őszinteséggel beszélt saját személyiségéről és arról, miért vált sokak számára megosztó figurává.

Vállalja önmagát és a véleményét

„Van önálló véleményem, és van, amikor ez élesebb, kendőzetlenebb. Néha kicsit megbotránkoztatóbban fogalmazok, de ez is én vagyok” – mondta akkor Gáspár Evelin, majd hozzátette, hogy nem hajlandó szerepeket játszani mások kedvéért:

Szókimondó embernek tartom magam, nem fogok szerepeket játszani azért, hogy másoknak megfeleljek. Szerintem pont ezért utálnak sok esetben, mert ez az emberekből olykor hiányzik: nem merik megélni önmagukat, nem tudják definiálni önmagukat...

Hajdú Péter szerint éppen ez az attitűd az, ami hosszú távon sikerre vezet, még ha közben sok támadást is kell elviselni: „A siker nem kiváltság, jutalom azoknak, akik nem engedik, hogy mások határozzák meg őket. Sose magyarázkodj, dolgozz, higgy magadban, és érj oda” – üzente a műsorvezető

 

