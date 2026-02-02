Gáspár Bea: Igazat szólt a miniszterelnök úr, amikor azt mondta...

Gáspár Bea és Gáspár Győző is azon roma hírességek közé tartoznak, akik bár felkapták a fejüket Lázár János szerencsétlenül sikerült mondataira, nem kiáltottak azonnal farkast ott, ahol valójában nincsenek farkasok. Kivártak és el is fogadták az építési és közlekedési miniszter bocsánatkérését, és nem is ülnek fel a Magyar Péter és bandája felől érkező uszításnak. Bea és Győző egy videóban vitatták meg a kérdést és megosztották gondolataikat követőikkel.

Gáspár Bea és Gáspár Győző is kifejtették markáns véleményüket a roma kérdésről

Fotó: Markovics Gábor

Gáspár Győző: „Eljárnak dolgozni és van munkájuk...”

„Boldog vagyok, hogy tegnap, miniszterelnök úr kimondta, hogy mennyi cigány tud dolgozni ma Magyarországon” – utalt Orbán Viktor hatvani Háborúellenes Gyűlésen megtartott beszédének fontos részletére Gáspár Győző, majd folytatta a gondolatmenetet:

Nézzük meg Salgótarjánt, hogy innen mennyien járnak buszokkal az építőiparba, vagy takarítani.

„Nekem rengeteg olyan cimborám van, akik bár hátrányos helyzetűnek számítanának, de feljárnak dolgozni és van munkájuk” – fogalmazott Győzike, akitől Bea asszony vette át a szót.

Gáspár Bea: „Mi, cigányok fel akarunk zárkózni...”

„Igen, mert akarnak dolgozni! A cigányok akarnak dolgozni Győző! Igazat szólt a miniszterelnök úr, amikor azt mondta, hogy egyre több a diplomás cigány ember és megduplázódott azok száma, akiknek van érettségijük. Ne felejtsd el, hogy azért csak Evelin is a külügyminisztériumban dolgozik! A mai világban az van, hogy mi, cigányok fel akarunk zárkózni. Azért akarnak felzárkózni, mert dolgozni akarnak és el akarják tartani a családjainkat” – tette hozzá Gáspár Bea. Ezután Gáspár Győző kitért az iskolákban közelmúltban tartott előadásaira, melynek során csak erősödtek benne a pozitív tapasztalatai. „Most voltam vagy négy helyen előadást tartani osztályfőnöki órán. A diákok fele cigány volt és mindannyian arra törekszenek, hogy legyen egy érettségijük, majd diplomájuk. Aki ebben az országban akar és szeret dolgozni, annak van munkahelye!” – sorolta a cáfolhatatlan tényeket Gáspár Győző.