Teljesen világos a szándék Brüsszelből: háború Oroszországgal és bevonulni Ukrajnába

Háborús beszédet mondott az ukrán parlamentben Mark Rutte.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 14:21
Módosítva: 2026.02.04. 15:49
háború oroszország Szentkirályi Alexandra

„Mark Rutte, a NATO főtitkára háborús beszédet mondott az ukrán parlamentben” – írta Szentkirályi Alexandra a közösségi médiában, hozzátéve, hogy a főtitkár csapatokat ígért a szárazföldön, vadászgépeket a levegőben és hadihajókat a tengeren. 

Szentkirályi Alexandra: A fegyverszünet megsértése esetén 72 órán belül teljes Európa-Oroszország háború törne ki
Szentkirályi Alexandra: A fegyverszünet megsértése esetén 72 órán belül teljes Európa–Oroszország háború törne ki Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Eközben Manfred Weber elmondta, hogy Magyar Pétert meggyőzte Ukrajna feltétlen támogatásáról, ezért vette be az Európai Néppártba. Eközben kiszivárgott a Financial Timeshoz, hogy melyek is azok a »biztonsági garanciák«, amiket Zelenszkij követel, és Brüsszel meg akar adni Ukrajnának: európai csapatok Ukrajnában és a fegyverszünet megsértése esetén 72 órán belül teljes Európa–Oroszország háború. Dermesztő és vérfagyasztó. Teljesen világos a szándék Brüsszelből: háború Oroszországgal és bevonulni Ukrajnába. Ez halálos ítélettel érne fel Magyarországnak. A kérdés egy: ki tudja ettől távol tartani hazánkat? A válasz is egy: Orbán Viktor. Ezért is a Fidesz a biztos választás!

– mondta Szentkirályi Alexandra.

 

