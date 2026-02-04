RETRO RÁDIÓ

Találat érte az ukrán energiarendszert, százezrek otthonában nincs villany és fűtés

Az ukrán elnök szerint Oroszország direkt a tél leghidegebb időszakában támadta az ukrán energia-infrastruktúrát. A hőmérséklet mínusz húsz fok alá süllyedt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 10:56
háború Zelenszkij tél

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij kijelentette: Oroszország megsértette az amerikai elnök kérésére megfogalmazott megállapodást, mely szerint extrém hideg idején ne érjék támadások Ukrajna energiaellátását biztosító létesítményeket. Ennek ellenére az orosz hadsereg az Abu-Dzabiban esedékes újabb háromoldalú tárgyalások előestéjén nagyszabású légicsapásokat hajtott végre – írja a The Guardianre hivatkozva a Magyar Nemzet.

Fotó: AFP

Az ukrán elnök közölte: a hét eleji éjszakai támadás során 71 rakétát és 450 drónt vetettek be döntően az ukrán energetikai infrastruktúra ellen,. Mindezt akkor, amikor Kijevben -20 fok volt. A támadások miatt kedden ezernél is több lakóépület maradt fűtés nélkül a fővárosban.

A Kreml álláspontja szerint a fegyverszünet február elsejéig, vasárnapig tartott, míg az ukránok február 6-áig, péntekig terveztek vele.

Mark Rutte NATO-főtitkár Kijevben arról beszélt, hogy: az orosz támadások „káoszt teremtenek az ártatlan civilek számára”, melyeket a béketörekvések tekintetében „nagyon rossz jelzésnek” nevezte. Rutte  ugyanakkor Donald Trumpot nevezte az egyetlen olyan szereplőnek, aki képes lehet közvetíteni a konfliktus rendezésében.

A Fehér Ház közölte: Trump elnök reakciója nem volt meglepő, ugyanakkor továbbra is a diplomáciát tekinti elsődlegesnek, a tárgyalásokat pedig a hét második felében Abu-Dzabiban folytatják.

„Oroszország számára most fontosabb az emberek terrorizálása, mint a diplomácia” – fogalmazott az ukrán elnök, aki arra szólította fel a nyugati partnereket, növeljék a légvédelmi rendszerekhez szükséges rakétaszállításokat, mert véleménye szerint „ez a háború nyomás nélkül nem fog véget érni”.

 

