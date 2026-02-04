„Ide akarnak jönni a nagy külföldi multik és le akarják húzni az utolsó bőrt is a magyar emberekről. Ezt viszont mi nem fogjuk hagyni, továbbra is kiállunk Európa legalacsnyabb energiaszámlái mellett, rezsiszámlái mellett. Ezért is a Fidesz a biztos választás” – mondja friss reggeli Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra: még mindig Magyarországon fizetjük a legalacsonyabb rezsit Európa-szerte (Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Még mindig Magyarországon fizetjük a legalacsonyabb rezsit Európa-szerte, ez azonban Brüsszelnek nem tetszik. Nekik eltökélt céljuk, hogy elvegyék az olcsó orosz gázt Magyarországtól is, és helyette teret kapjanak a nagy multik – mint amilyen a Shell. Ez a rezsiárak azonnali emelkedését hozná, amit a saját pénztárcájukon éreznének meg a magyar családok.

– írja a budapesti Fidesz elnöke, Szentkirályi Alexandra a Facebookon. Majd így folytatja: