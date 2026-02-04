Szentkirályi Alexandra: még mindig Magyarországon fizetjük a legalacsonyabb rezsit Európa-szerte
A budapesti Fidesz elnöke lerántotta a leplet a multikról.
„Ide akarnak jönni a nagy külföldi multik és le akarják húzni az utolsó bőrt is a magyar emberekről. Ezt viszont mi nem fogjuk hagyni, továbbra is kiállunk Európa legalacsnyabb energiaszámlái mellett, rezsiszámlái mellett. Ezért is a Fidesz a biztos választás” – mondja friss reggeli Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra.
Még mindig Magyarországon fizetjük a legalacsonyabb rezsit Európa-szerte, ez azonban Brüsszelnek nem tetszik. Nekik eltökélt céljuk, hogy elvegyék az olcsó orosz gázt Magyarországtól is, és helyette teret kapjanak a nagy multik – mint amilyen a Shell. Ez a rezsiárak azonnali emelkedését hozná, amit a saját pénztárcájukon éreznének meg a magyar családok.
– írja a budapesti Fidesz elnöke, Szentkirályi Alexandra a Facebookon. Majd így folytatja:
Amíg Orbán Viktor és a Fidesz van kormányon, nem fogjuk hagyni, hogy a külföldi nagyvállalatok és a Tisza Párt multis arcai, Shell kapitánnyal és Bujdosó Andreával nyerészkedjenek az országunkon. Hiába akarnak a külföldi óriáscégek meggazdagodni belőlünk, ez nem fog sikerülni. Megvédjük az olcsó rezsit és a magyar gazdaságot! Ezért is a Fidesz a biztos választás.
