Szentkirályi Alexandra: "Ilyen, amikor egy városnak nincs gazdája"

Szentkirályi Alexandra kemény szavakkal üzent Karácsony Gergelynek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 18:13
Karácsony Gergely Szentkirályi Alexandra havazás

Kemény üzenetet fogalmazott meg Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra, aki Budapest főpolgármesteréről és a városvezetésről rántotta le a leplet.

"Amíg Karácsony Gergely Stockholmba repül a budapestiek pénzén, hogy Pride-kitüntetést vegyen át, a budapestiek újra esnek-kelnek a villamos- és buszmegállókban. 

Ilyen az amikor egy városnak nincs gazdája, amikor a főpolgármestere sorozatosan cserben hagyja. Bár az előrejelzések egyértelműek voltak, a reggeli órákban sok helyen havasak, jegesek maradtak az utak és a hidak járdái. 

Úgy tűnik, a BKM FKF Köztisztasági divízióját ismét váratlanul érte a tél. A számok is zavarosak: egyszer 176 gépről beszélnek, máskor csak 65 bevetett hótolóról — miközben egy dolgozó szerint valójában mindössze 20 működőképes jármű van. Elfogadhatatlan, hogy miközben közel 5000 megállót kellene takarítani, mindössze 550 állandó munkás és 180 alkalmi hómunkás áll rendelkezésre" - írta.

