Szentkirályi Alexandra: Shell Kapitánynak „közel áll a szívéhez a sokszínűség”

Elképesztő az a kétszínűség, amit a baloldalon látunk. Míg itthon arról beszélnek, hogy ők mindig csak a magyarok érdekeit támogatják, addig, ha Brüsszel vagy multis főnökeik kérik ellenvetés nélkül érvelnek, érzékenyítés, sokszínűség meg migránsok mellett. Mindig azt a nótát fújják, amit épp finanszírozóik kérnek tőlük. Ha maradunk a magyar úton, távol tarthatjuk az összes kétszínű multis arcot és brancsukat, akik össze-vissza hadoválnak sokszínűségről meg bevándorlókról. Megőrizhetjük az egyenes és tiszta beszédet, mert a veszélyek korában is ki kell állnunk a magyar érdekek mellett. Erre csak egy nemzeti kormány képes, ezért is a Fidesz a biztos választás!