Szentkirályi Alexandra: Shell Kapitánynak „közel áll a szívéhez a sokszínűség”

Magyarország több mint egy nyugati nagy multicég.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 10:44
Szentkirályi Alexandra Tisza Párt migráns Fidesz

Új videóval jelentkezett közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra kedd délelőtt. A budapesti Fidesz elnöke Shell Kapitányról, azaz Kapitány Istvánról posztolt.

Fotó: Máté Krisztián / Metropol

„Shell Kapitánynak «közel áll a szívéhez a sokszínűség» és annak is örül, hogy «Ázsiából vagy Afrikából» érkeznek emberek. Úgy tűnik, ez ilyen multis elvárás, hiszen emlékezhetünk még Bujdosó Andrea tiszás fővárosi frakcióvezető szavaira, aki szóról szóra felmondta ugyanezt a globalista szólamot. Értjük mi, hogy a Shellnél ez határozza meg a vállalatirányítást, de Magyarország több mint egy nyugati nagy multicég.”
– írta Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke. Majd így folytatta:

Elképesztő az a kétszínűség, amit a baloldalon látunk. Míg itthon arról beszélnek, hogy ők mindig csak a magyarok érdekeit támogatják, addig, ha Brüsszel vagy multis főnökeik kérik ellenvetés nélkül érvelnek, érzékenyítés, sokszínűség meg migránsok mellett. Mindig azt a nótát fújják, amit épp finanszírozóik kérnek tőlük. Ha maradunk a magyar úton, távol tarthatjuk az összes kétszínű multis arcot és brancsukat, akik össze-vissza hadoválnak sokszínűségről meg bevándorlókról. Megőrizhetjük az egyenes és tiszta beszédet, mert a veszélyek korában is ki kell állnunk a magyar érdekek mellett. Erre csak egy nemzeti kormány képes, ezért is a Fidesz a biztos választás!

Nézd meg Szentkirályi Alexandra videóját!

 

