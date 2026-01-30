Szentkirályi Alexandra tanácsa: Shell Kapitány hosszú interjút adott, de ne pazaroljátok az időtöket rá!
Ugyanazt mondja, mint bármelyik balliberális politikus.
Shell Kapitány hosszú interjút adott, de ne pazaroljátok az időtöket rá! – kezdte legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Szentkirályi Alexandra.
Mert ugyanazt mondja, amit az elmúlt 30 év bármelyik balliberális politikusától már hallottunk. Ez a tipikus »Hi, how are you, I am nagymenő menedzser, én mindent jobban tudok és megváltalak benneteket egyszerű magyarok!« mentalitás. Szerinte nem kell a magyaroknak reptér, stratégiailag fontos iparágazatok, és nagyberuházások sem. Mily meglepő! A globalista nagytőke pont azért esküdött vérbosszút a magyarok ellen, mert a nemzeti kormány visszavásárolta a fontos ágazatokat, amiket a baloldal elherdált. Ő azt a régi balos elvet vallja, hogy »merjünk kicsik lenni« és ami pénz van, azt égessük el, szórjuk el segélyekre. Ja, és persze nem kell nekünk magyaroknak semmilyen nagy szerepre, küldetésre vállalkoznunk. Nekünk be kell fogni a szánkat, engedelmeskednünk kell Brüsszelnek és valami egységes nagy föderális Európához kell kötnünk magunkat örökre. »Térjünk vissza Európához« – fogalmazta Shell Kapitány. Egyrészt mi nem mentünk sehova, Európa fordult ki önmagából. Másrészt, hova is menjünk? Brüsszelhez térjünk vissza? Mit kínálnak ott? Gazdasági halált, hiteleket, adósságot és háborút. Kösz, nem!
– folytatta a Fidesz budapesti elnöke.
„Ez az a szolgalelkű gondolkodás, ami a külföldről irányított baloldalt jellemzi a rendszerváltás óta Magyarországon. Ez a gondolkodás hozta el 2010-re hazánk teljes csődjét. Erre mondtak nemet a magyarok, azóta pedig építjük közösen az erős nemzeti Magyarországot. Erről az útról letérni történelmi hiba lenne. Visszanyomulnának a multik, a bankok, kirabolnák a magyarokat, majd hazánk Brüsszelhez láncolásával örökre így is maradna. Ehhez elég egy rossz X áprilisban. Ezért is, a Fidesz a biztos választás!” – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.
