Szentkirályi Alexandra tanácsa: Shell Kapitány hosszú interjút adott, de ne pazaroljátok az időtöket rá!

Mert ugyanazt mondja, amit az elmúlt 30 év bármelyik balliberális politikusától már hallottunk. Ez a tipikus »Hi, how are you, I am nagymenő menedzser, én mindent jobban tudok és megváltalak benneteket egyszerű magyarok!« mentalitás. Szerinte nem kell a magyaroknak reptér, stratégiailag fontos iparágazatok, és nagyberuházások sem. Mily meglepő! A globalista nagytőke pont azért esküdött vérbosszút a magyarok ellen, mert a nemzeti kormány visszavásárolta a fontos ágazatokat, amiket a baloldal elherdált. Ő azt a régi balos elvet vallja, hogy »merjünk kicsik lenni« és ami pénz van, azt égessük el, szórjuk el segélyekre. Ja, és persze nem kell nekünk magyaroknak semmilyen nagy szerepre, küldetésre vállalkoznunk. Nekünk be kell fogni a szánkat, engedelmeskednünk kell Brüsszelnek és valami egységes nagy föderális Európához kell kötnünk magunkat örökre. »Térjünk vissza Európához« – fogalmazta Shell Kapitány. Egyrészt mi nem mentünk sehova, Európa fordult ki önmagából. Másrészt, hova is menjünk? Brüsszelhez térjünk vissza? Mit kínálnak ott? Gazdasági halált, hiteleket, adósságot és háborút. Kösz, nem!