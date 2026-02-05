Donald Trump Orbán Viktorról: "Soha nem okoz csalódást Magyarország csodálatos népének"

Orbán Viktor ismét üzenetet kapott az Amerikai Egyesült Államok elnökétől. Donald Trump ismét biztosította a magyar miniszterelnököt arról, hogy támogatja a választásokon, és szeretné vele folytatni a sikeres közös munkát.

Orbán Viktor és Donald Trump

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Üzenet Amerikából. Köszönöm, Elnök úr! “Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor igazán erős és határozott vezető, aki már számtalanszor bizonyította, hogy kivételes eredményeket tud elérni. Fáradhatatlanul küzd érte és szereti nagyszerű hazáját és népét, ahogyan én is ezt teszem az Amerikai Egyesült Államokért. Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem fellendítéséért, az illegális bevándorlás megállításáért, valamint a TÖRVÉNY és a REND fenntartásáért. Elnökségem alatt Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata új szintre lépett az együttműködés és a látványos eredmények terén, nagyrészt Orbán Viktor miniszterelnöknek köszönhetően. Nagy várakozással tekintek arra, hogy továbbra is szorosan együtt dolgozzunk annak érdekében, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen a kivételes úton, amely a SIKERHEZ és az együttműködéshez vezet. Büszke voltam rá, hogy 2022-ben TÁMOGATTAM Viktor újraválasztását, és most ismét megtiszteltetés számomra, hogy ezt megtehetem. Orbán Viktor igazi barát, harcos és GYŐZTES, aki teljes, feltétlen támogatásomat élvezi miniszterelnöki újraválasztásához. SOHA NEM OKOZ CSALÓDÁST MAGYARORSZÁG NAGYSZERŰ NÉPÉNEK. DONALD J. TRUMP, AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELNÖKE”

- olvasható Orbán Viktor Facebook bejegyzésében a terjedelmes levél, amelyet Magyarország miniszterelnöke kapott Donald Trump-tól.



