Orbán Viktor: A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek

„Ne dőljünk be a meséknek!” - tanácsolja a miniszterelnök. Orbán Viktor fontos dologra figyelmeztet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 07:20
Tisza Párt Orbán Viktor Brüsszel

Orbán Viktor az utóbbi napokban több videót is közzétett a közösségi oldalán, amiben arra figyelmeztet, hogy egy rossz választás esetén mi történne április 12-e után.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Orbán Viktor Fotó: MW / MW

Orbán Viktor tanácsa: Ne dőljünk be a meséknek!

A miniszterelnök most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett a Facebook-oldalán. Ebben a Tisza Párt politikusainak veszélyes kijelentéseire hívta fel a figyelmet.

Ne dőljünk be a meséknek! A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek

- írja a kormányfő a posztjában.

Íme a videó:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
