Orbán Viktor: A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek
„Ne dőljünk be a meséknek!” - tanácsolja a miniszterelnök. Orbán Viktor fontos dologra figyelmeztet.
Orbán Viktor az utóbbi napokban több videót is közzétett a közösségi oldalán, amiben arra figyelmeztet, hogy egy rossz választás esetén mi történne április 12-e után.
Orbán Viktor tanácsa: Ne dőljünk be a meséknek!
A miniszterelnök most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett a Facebook-oldalán. Ebben a Tisza Párt politikusainak veszélyes kijelentéseire hívta fel a figyelmet.
Ne dőljünk be a meséknek! A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek
- írja a kormányfő a posztjában.
Íme a videó:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre