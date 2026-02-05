Orbán Viktor: A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek

Orbán Viktor az utóbbi napokban több videót is közzétett a közösségi oldalán, amiben arra figyelmeztet, hogy egy rossz választás esetén mi történne április 12-e után.

Orbán Viktor Fotó: MW / MW

Orbán Viktor tanácsa: Ne dőljünk be a meséknek!

A miniszterelnök most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett a Facebook-oldalán. Ebben a Tisza Párt politikusainak veszélyes kijelentéseire hívta fel a figyelmet.

Ne dőljünk be a meséknek! A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek

- írja a kormányfő a posztjában.

Íme a videó: