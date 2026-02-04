Orbán Viktor: ez most még csak a mesterséges intelligencia műve, de...
Drámai videót tett közzé a miniszterelnök.
Amikor megcsörren az a bizonyos piros telefon... – Orbán Viktor drámai videót tett közzé a Facebook-oldalán. A felvétel szereplői jól ismertek, senkinek sem kell bemutatni Ursula von der Leyent és Magyar Pétert.
Ez most még csak a mesterséges intelligencia műve, de rossz döntés esetén április 12. után valósággá válna!
– írta a kormányfő a felvétel mellé. Nem is mondunk többet a videóról, inkább nézd meg!
