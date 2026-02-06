Megindító: ez volt az első reakciója Jolika néninek, amikor meglátta Orbán Viktort - Videó
Ő sem akart hinni a szemének, amikor megpillantotta a miniszterelnököt. Orbán Viktor ismét nagy meglepetést okozott.
Mint azt a Metropol is megírta, Orbán Viktor a minap Mezőtúron folytatta az országjárását, ahol többek között látogatást tett Jolika néninél.
Ennek kapcsán a miniszterelnök a közösségi oldalán egy videóval jelentkezett. Jolika néni a látogatás során egy kis ajándékkal kedveskedett Orbán Viktornak. A miniszterelnök kapott pogácsát, valamint különleges linzert is.
Jolika néni a legnagyobb támogatónk
- fűzte a videóhoz a kormányfő.
