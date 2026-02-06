„Megleptem Joli nénit” - különleges látogatást tett Orbán Viktor
Nem akárhol járt a miniszterelnök! Orbán Viktor elárulta, hamarosan a habos linzer titkát is felfedi.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor Brüsszel helyett Mezőtúrt választotta. A miniszterelnök itt folytatta az országjárását, ahol egy fontos megállapodást is aláírt.
Orbán Viktor: Megleptem Joli nénit
Ám a kormányfő Mezőtúron egy hatalmas meglepetést is okozott. Orbán Viktor ugyanis meglátogatta Joli nénit, aki minden valószínűség szerint nem számított a miniszterelnök látogatására.
Megleptem Joli nénit. Hamarosan jövünk a mezőtúri habos linzer titkával!
- árulta el Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
