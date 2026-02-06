„Megleptem Joli nénit” - különleges látogatást tett Orbán Viktor

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor Brüsszel helyett Mezőtúrt választotta. A miniszterelnök itt folytatta az országjárását, ahol egy fontos megállapodást is aláírt.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Megleptem Joli nénit

Ám a kormányfő Mezőtúron egy hatalmas meglepetést is okozott. Orbán Viktor ugyanis meglátogatta Joli nénit, aki minden valószínűség szerint nem számított a miniszterelnök látogatására.

Megleptem Joli nénit. Hamarosan jövünk a mezőtúri habos linzer titkával!

- árulta el Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.