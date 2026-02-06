RETRO RÁDIÓ

„Megleptem Joli nénit” - különleges látogatást tett Orbán Viktor

Nem akárhol járt a miniszterelnök! Orbán Viktor elárulta, hamarosan a habos linzer titkát is felfedi.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 14:33
meglepetés mezőtúr miniszterelnök látogatás Orbán Viktor

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor Brüsszel helyett Mezőtúrt választotta. A miniszterelnök itt folytatta az országjárását, ahol egy fontos megállapodást is aláírt.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: Megleptem Joli nénit

Ám a kormányfő Mezőtúron egy hatalmas meglepetést is okozott. Orbán Viktor ugyanis meglátogatta Joli nénit, aki minden valószínűség szerint nem számított a miniszterelnök látogatására.

Megleptem Joli nénit. Hamarosan jövünk a mezőtúri habos linzer titkával!

- árulta el Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu