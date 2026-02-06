Örömhírt jelentett be Orbán Viktor - Videó!
Orbán Viktor Mezőtúron járt, ahol Szűcs Dániel polgármesterrel egyeztetett a sportcsarnok felújításáról.
„Aláírva. Jó hír: hamarosan a sportolók újra birtokba vehetik a mezőtúri sportcsarnokot.” - jelentette be a nagy hírt Orbán Viktor.
A mostani döntés lehetővé teszi a legsúlyosabb problémák azonnali kezelését.
– fogalmazott Orbán Viktor.
