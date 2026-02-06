Örömhírt jelentett be Orbán Viktor - Videó!

„Aláírva. Jó hír: hamarosan a sportolók újra birtokba vehetik a mezőtúri sportcsarnokot.” - jelentette be a nagy hírt Orbán Viktor.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A mostani döntés lehetővé teszi a legsúlyosabb problémák azonnali kezelését.

– fogalmazott Orbán Viktor.