Orbán Viktor: Háborús időket élünk, és minden barátra szükség van

„Háborús időket élünk, és minden barátra szükség van. Minél erősebb és minél nagyobb, annál jobb.” – nyilatkozta Orbán Viktor, reagálva Donald Trump üzenetére, amelyben az amerikai elnök ismét biztosította a magyar miniszterelnököt arról, hogy támogatja a választásokon, és szeretné vele folytatni a sikeres közös munkát.

Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Azért vannak a jó barátok… Köszönöm, Trump elnök úr!

- írta a kormányfő legújabb videójához.