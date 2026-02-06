RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Háborús időket élünk, és minden barátra szükség van

Orbán Viktor reagált Donald Trump üzenetére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 08:24
„Háborús időket élünk, és minden barátra szükség van. Minél erősebb és minél nagyobb, annál jobb.” – nyilatkozta Orbán Viktor, reagálva Donald Trump üzenetére, amelyben az amerikai elnök ismét biztosította a magyar miniszterelnököt arról, hogy támogatja a választásokon, és szeretné vele folytatni a sikeres közös munkát.

Orbán Viktor és Donald Trump
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  MTI

Azért vannak a jó barátok… Köszönöm, Trump elnök úr!

- írta a kormányfő legújabb videójához.

 

