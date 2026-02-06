Orbán Viktor: Háborús időket élünk, és minden barátra szükség van
Orbán Viktor reagált Donald Trump üzenetére.
„Háborús időket élünk, és minden barátra szükség van. Minél erősebb és minél nagyobb, annál jobb.” – nyilatkozta Orbán Viktor, reagálva Donald Trump üzenetére, amelyben az amerikai elnök ismét biztosította a magyar miniszterelnököt arról, hogy támogatja a választásokon, és szeretné vele folytatni a sikeres közös munkát.
Azért vannak a jó barátok… Köszönöm, Trump elnök úr!
- írta a kormányfő legújabb videójához.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre