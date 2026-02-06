„Önök, ott, Magyarországon elképzelni sem tudják, milyen terrorban élünk itt, Kárpátalján” - Megszólalt a kényszersorozás magyar áldozatának ismerőse

Rebán Zsolt a kegyetlen ukrajnai kényszersorozás második magyar halálos áldozata. Korábban Sebestyén Józsefet a nyár folyamán vitték el az utcáról, és amikor közölte, hogy nem akar részt venni a háborúban, olyan súlyosan bántalmazták, hogy később a kórházban meghalt. Egy kárpátaljai magyar januárban arról beszélt a Borsnak, hogy a sorozótisztek életveszélyes fenyegetésekkel kényszerítik azokat, akik betegségre hivatkozva próbálnák elkerülni a frontszolgálatot. A mostani eset is ebbe a sorba illeszkedik: az orvosi papírok sem jelentenek védelmet.

Nyilatkozott a kényszersorozás áldozatának egyik ismerőse. Fotó: Facebook

Kényszersorozás: Súlyos betegsége ellenére hurcolták el Rebán Zsoltot

Január 18-án, a kiképzés során halt meg a 41 éves Rebán Zsolt, akit annak ellenére vitték el, hogy igazolni tudta gyerekkora óta fennálló súlyos szívbetegségét. Szülei a gyász terhe alatt teljesen összetörtek. A Bors megkeresésére azt mondták, képtelenek nyilatkozni fiúk elvesztéséről. Egy közeli ismerősük azonban elmondta, mi is történt valójában.

Önök, ott, Magyarországon elképzelni sem tudják, milyen terrorban élünk itt, Kárpátalján. A baj óriási, bárki bajba kerülhet, akinek nem találják megfelelőnek a viselkedését

– nyilatkozta elkeseredetten a férfi, aki nyomatékosan arra kérte a Bors munkatársait, hogy a nevét ne írják le.

Zsolt szülei, Gyöngyi és Tibor egyelőre képtelenek elfogadni gyermekük halálát. Zsolt túl fiatal volt még 41 évesen. Szeretett volna teljes életet élni és családot alapítani, de ez nem adatott meg neki.

Egyedülálló ember volt. Nem talált megfelelő társat, ezért házasságot sem kötött, de még barátnője sem volt. Ő lett viszont a szülei legfőbb támasza

– mondta el a férfi. Zsolt aki súlyos szívbetegsége miatt csak alkalmi munkákat vállalhatott, vitte például rendszeresen a tűzifát a vele egy háztartásban élő szüleinek. Ő volt az, aki bevásárolt, mindenben igyekezett segíteni. Most a helyi református gyülekezet tagjai igyekeznek az idős szülőket gyászoló házaspárt támogatni.

A szívünk szakad meg, ha belegondolunk, mekkora fájdalmat kell az idős Gyöngyinek és Tibornak átélnie. Ott álltak a fiuk ukrán zászlóval letakart koporsója mellett, és végig kellett nézniük, amint a gyermekük testét leeresztik a földbe. Borzalmas volt a temetésen a katonák látványa, és fülsüketítő a tiszteletlövések hangja

– mondta el lehajtott fejjel a férfi.