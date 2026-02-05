RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor nagy titkot árult el a gyermekkoráról – videó

Ezt sokan nem tudták a miniszterelnökről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 16:14
Módosítva: 2026.02.05. 16:31
orbán viktor mezőtúr brüsszel

Ha választani kell, Orbán Viktor Brüsszel helyett inkább Mezőtúrra megy. De ez ebben az esetben személyes kötődése miatt is fontos: édesanyja Mezőtúrról származik, sok időt töltött itt gyermekkorában a miniszterelnök.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ha teheti, inkább Mezőtúrra megy Orbán Viktor. Azt is elárulta, mivel töltötte ideje nagy részét gyerekként. Minek örültek a macskák, aminek a halak kevésbé? A videóra kattintva Te is megtudhatod!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu