Orbán Viktor nagy titkot árult el a gyermekkoráról – videó
Ezt sokan nem tudták a miniszterelnökről.
Ha választani kell, Orbán Viktor Brüsszel helyett inkább Mezőtúrra megy. De ez ebben az esetben személyes kötődése miatt is fontos: édesanyja Mezőtúrról származik, sok időt töltött itt gyermekkorában a miniszterelnök.
Ha teheti, inkább Mezőtúrra megy Orbán Viktor. Azt is elárulta, mivel töltötte ideje nagy részét gyerekként. Minek örültek a macskák, aminek a halak kevésbé? A videóra kattintva Te is megtudhatod!
