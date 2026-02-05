Orbán Viktor nagy titkot árult el a gyermekkoráról – videó

Ha választani kell, Orbán Viktor Brüsszel helyett inkább Mezőtúrra megy. De ez ebben az esetben személyes kötődése miatt is fontos: édesanyja Mezőtúrról származik, sok időt töltött itt gyermekkorában a miniszterelnök.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ha teheti, inkább Mezőtúrra megy Orbán Viktor. Azt is elárulta, mivel töltötte ideje nagy részét gyerekként. Minek örültek a macskák, aminek a halak kevésbé? A videóra kattintva Te is megtudhatod!