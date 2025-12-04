Orbán Viktor: Januártól 700 ezer család jövedelme nő biztosan
Mutatjuk a miniszterelnök bejelentéseit.
Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor szerdán reggel bejelentette, hogy jövőre a minimálbért 11%-kal, a garantált bérminimumot pedig 7%-kal emeli a kormány.
Időközben pedig a hírcsatornáján bejelentette, hogy aláírt egy dokumentumot, amely a 2026-os minimálbérről és a garantált bérminimumról szól. A bérmegállapodás kapcsán Orbán Viktor Zs. Szőke Zoltánnal, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének elnökével és Palkovics Imrével, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnökével tart sajtótájékoztatót.
„Az volt az előfeltétele a mai eseménynek, hogy legyen megállapodás” – kezdte a mai sajtótájékoztatóját Orbán Viktor. A miniszterelnök köszönetet is mondott azért, hogy itt lehet. Mint mondta, a nagy terveiktől ez a mai megállapodás nem tér el, ezért jó szívvel adja rá a kormány is az aláírását.
A mi nagy tervünk, hogy Magyarországon egy munkaalapú társadalom legyen
– hangsúlyozta a miniszterelnök.
Mint jelezte, ha Magyarországon nincs munkaalapú társadalom, akkor nincs gazdasági teljesítmény sem. Ezért a segélyalapú társadalmak mintáját nem tudjuk követni.
„Ha van teljes foglalkoztatás, akkor van gazdasági fejlődés” – tette hozzá. A kormányfő szerint ezzel az olyan országokat is meg tudjuk előzni, akik jobb pozícióból vágtak neki a versenynek.
Szerinte ehhez az kell, hogy a produktív élet felfogása növekedjen, másfelől kell egy olyan gazdaságpolitika, ami az első helyre a munkahelyeket teszi.
2010-hez képest egymillióval többen dolgoznak
– tette hozzá a miniszterelnök, aki szerint a teljes foglalkoztatás állapotában vagyunk.
Ezzel kapcsolatban a kormány azt állapította meg, hogy 65 ezer betöltetlen álláshely van ma Magyarországon.
„35 ezer munkavállalási engedélyt fogunk kiadni, és még így is marad plusz 30 ezer, amire egyelőre nem engedünk be külföldről vendégmunkásokat, és abban reménykedünk, hogy Magyarországról tudjuk még ezt a 30 ezer helyet is föltölteni” – közölte a miniszterelnök.
Hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között. Így jövőre a minimálbért 11%-kal, a garantált bérminimumot pedig 7%-kal emeljük. Vagyis január 1-jétől összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan, és akkor a megemelt családi kedvezményekről még nem is beszéltünk
– fejtette ki Orbán Viktor.
A kormányfő elmondta, ez egy komoly vállalás, amihez a kormány egy 11 pontos adócsökkentési programmal járult hozzá, melynek köszönhetően 90 milliárd forinttal csökkennek a kkvk adóterhei.
„Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a fontos megállapodáshoz! Mi azt valljuk, hogy a gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell. Soha rosszabb évkezdetet!” – jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor közölte: 322 800 Ft-ot jelent havonta az új minimálbér, ez 11 százalékos növekedés. A garantált bérminimum 7 százalékkal nő majd, és ez 373 200 Ft-ot jelent majd. Ez összesen 700 ezer munkavállalót érint majd közvetlenül. A megállapodás közvetlenül hétszázezer család jövedelmi viszonyait javítja. Mint jelezte, a kormány a megállapodás létrejöttéhez segítséget nyújtott az adócsökkentésekkel, valamint a kis- és középvállalkozások számára biztosított adókedvezményekkel.
Fontos segítségnek nevezte a 3 százalékos otthonteremtési hitelprogramot, ami egy másik történet. Megjegyezte, hogy mivel a fiatalok olcsóbban tudnak hozzájutni a saját lakásukhoz, így a bérnyomást lehetett csökkenteni. A kormányfő ismertette, hogy hazánk a minimálbér növekedésében az uniós átlag háromszorosát tudta elérni.
„A gazdaságpolitikának az elmúlt 15 évben kialakított iránya fenntartható. A megállapodás ebben segíti a kormányt” – húzta alá Orbán Viktor.
Számára fontos, hogy a munkaadók és a munkavállalók továbbra is partnerként tekintsenek a kormányra. Szerinte az, hogy Magyarországon teljesítményelvű gazdaságpolitika van, csak azért lehetséges, mert a célkitűzésekben a munkaadók és a munkavállalók is támogatják a kormányt.
A bérmegállapodásról tartott sajtótájékoztatót alább tudod visszanézni:
