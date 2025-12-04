RETRO RÁDIÓ

Most jött: Orbán Viktor perceken belül fontos megállapodást ír alá

Hírcsatornáján számolt be róla a kormányfő.

Orbán Viktor megállapodás minimálbér bejelentés

Mint arról beszámoltunk, elindult Orbán Viktor hírcsatornája. Ehhez bárki csatlakozhat, hogy azonnal értesüljön a legfrissebb kormányzati döntésekről egyenesen a miniszterelnöktől.

A kormányfő ezen a felületen közölte a részleteket a jövő évi minimálbér-emelésről és a garantált bérminimumról, valamint azt is elárulta, hogy perceken belül aláírja a megállapodást.

Ez a megállapodás a 2026-os minimálbérről és a garantált bérminimum emeléséről szól

– mondta el Orbán Viktor a videójában.

Így jövőre a minimálbért 11%-kal, a garantált bérminimumot pedig 7%-kal emelkedik.

 

