Hatalmas bejelentéssel indította a reggelt Orbán Viktor – íme, a részletek!

Orbán Viktor korábban már kifejtette, mit gondol a Tisza-csomagról. Mint akkor fogalmazott, az adóemelés csak a jéghegy csúcsa, hiszen megszüntetnék a gyedet és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert, és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán/MTI

Orbán Viktor: A tiszás megszorítócsomagot lesöpörjük az asztalról, és helyette ma egy nagy megállapodást írunk alá

A miniszterelnök most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben tudatta, hogy ma egy fontos megállapodást fog aláírni.

A tiszás megszorítócsomagot lesöpörjük az asztalról, és helyette ma egy nagy megállapodást írunk alá. Hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között. Így jövőre a minimálbért 11%-kal, a garantált bérminimumot pedig 7%-kal emeljük. Vagyis január 1-jétől összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan, és akkor a megemelt családi kedvezményekről még nem is beszéltünk. Komoly vállalás, amihez a kormány egy 11 pontos adócsökkentési programmal járult hozzá, melynek köszönhetően 90 milliárd forinttal csökkennek a kkvk adóterhei. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a fontos megállapodáshoz! Mi azt valljuk, hogy a gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell. Soha rosszabb évkezdetet!

– olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.