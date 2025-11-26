Arányaiban a magyarok tartják a legtöbb kutyát az EU-ban: őket büntetné a Tisza Párt kutyaadója
Magyarországon a legtöbb kutyatartó vidéki, illetve idős ember.
Mint arról a Metropol beszámolt: Magyar Péter 1300 milliárd forintot akar elvenni az emberektől – az Index által nyilvánosságra hozott dokumentumot alapján. A több száz oldalas tervezet jelentős adóemelések sorát tartalmazza. Így emelnék a személyi jövedelemadót, eltörölnék a családi adókedvezményeket, bevezetnék a vagyonadót, megadóztatnák a vállalkozásokat, a fogyasztási cikkeket, és még a TB-rendszert is privatizálnák. Sőt, a kutyák és macskák gazdáira is adót vetnének ki. Hogy utóbbi kiknek fájna a legjobban? A vidéken élő, idős embereknek. Statisztikák szerint ugyanis az EU-ban lakosságarányosan a magyarok tartják a legtöbb kutyát. Ezen belül pedig a vidéki és az idősebb emberek körében kiemelkedő a kutyatartás.
Legalább 18 ezret fizethetnek a kutyák és macskák gazdijai
A háziállatok után évente 18 ezer forintot kellene fizetniük a gazdáknak, ám ehhez a tervezet szerint hozzá jön még az állateledeleket sújtó plusz teher is. Egy 2022-es felmérés szerint a magyar lakosság 38,5 százaléka él olyan háztartásban, ahol kutya, macska, vagy mindkettő megtalálható.
Ideológiai okok a kutya-macskaadó mögött
A statisztika szerint arányaiban a legtöbb kutyát vidéken tartják, döntően azokban a vármegyékben, ahol a legtöbb jobboldali szavazó él. A legkevesebb kutya pedig természetesen Budapesten jut arányaiban az emberekre. Békés, Bács-Kiskun, Nógrád, Somogy, Heves és Fejér vármegyét érintené legérzékenyebben az ebadó: ezekben a régiókban az egy főre jutó kutyák száma kétszerese a pesti és Pest vármegyei számnak – mutat rá az Ellenpont. A portál azt is megemlíti, hogy azoktól, akik elhagyják vagy magára hagyják az állatukat, naponta 8 ezer forintos tartásdíjat, plusz az állatorvosi költségeket is beszedné a Tisza párt.
Nem népszerű az ötlet
Az ebadót eddig is biztosította a törvény, melyről az önkormányzatok saját hatáskörükben dönthetnek. Beszédes, hogy alig 14 település élt a lehetőséggel hazánkban. Így a Tisza párt által tervezett, a háztartásokat mintegy 100 milliárdos hátránnyal fenyegető ebadó példátlan lenne, s elsősorban a vidéki, kiszolgáltatott idős embereket sújtaná, akik sok esetben társként tekintenek kedvencükre.
