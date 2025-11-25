Teljesen abszurd: a Tisza megadóztat, ha kutyád vagy más háziállatod van

Ma robbant ki a Tisza újabb botrányos terve, mikor az Index birtokába került egy több száz oldalas dokumentum, amely arról szól, hogy Magyar Péterék 1300 milliárdos megszorításokra készülnek. A baloldali kormányokat idéző gazdasági tervezet hatalmas terheket róna ki a munkavállalókra, a vállalkozókra és a nyugdíjasokra is, valamint ami a legabszurdabb elképzelés az egész tervezetben az nem más mint, hogy a kisállat adót vezetnének be - írja a Bors.

Több mint tízezer forintos kisállat adót vezetne be a Tisza.

Kisállat adó: ennyi plusz költséggel járna az állattartás a Tisza tervezete szerint

Azok számára akik felelősségteljes gazdiként törődnek a kisállataikkal, ők most is jelentős összegeket költenek a házi kedvenceik jólétére és egészségére. A Tisza által tervezett eb- és macskaadó pedig ezeket az összegeket a többszörösére emelné, ugyanis minden kutya és macska után évi 18 ezer forintos adót kellene befizetni.

Emellett azok akik elhagyják vagy magára hagyják kisállataikat, őket napi 8 ezer forintos tartásdíj befizetésére köteleznék.

Ráadásul a kisállatok állatorvosi költségeit is az állam hajtaná be, aminek köszönhetően nem a felelős állattartásra ösztönöznék az állattartókat, hanem arra, hogy a gazdik megpróbálják majd elkerülni a kis kedvencük orvosi ellátását. Ezáltal pedig drasztikusan csökkenne az egészséges háziállatok száma az országban.

A kisállattartás további drágulását jelentené, hogy az állateledelekre az áfán felül további 4 százalékos adót raknának. Viszont nemcsak a kutya és macska eledeleket érintené mindez, hanem a kisállat-almokon át egészen a papagáj- és hüllőeledelekig drágulnának a tápok.

A Tisza Párt abba nem gondol bele, ha súlyosan megdrágítanák a kisállattartást, akkor nemcsak a jelenlegi gazdik helyzetét nehezítenék meg, hanem számos állatmenhelyét is, mivel a drágulás miatt várhatóan sokkal kevesebben fogadnának örökbe állatokat.

Ezzel az intézkedéssel tehát nem vinnék előrébb az országot, sőt az állattartás örömétől is megfosztanák az embereket, főleg azokat akik számára a házi kedvenceik hű társat jelentenek.