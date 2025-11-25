Minden nyugdíjat megadóztatna a Tisza – az özvegy nyugdíjjal kezdenék!
Mint az az Index beszámolójából kiderült, Magyar Péterék elképesztő megszorító gazdasági tervezetet dolgoztak ki. A megszorítócsomag minden magyar embert érintene és csődbe sodorná a háztartásokat, a családokat és a nyugdíjasokat is az özvegyi nyugdíj megadóztatásával. Nem ez a Tisza első olyan kijelentése, amelyből kiderül, hogy egyáltalán nem tisztelik a nyugdíjasokat és semmibe veszik az időseket. Ugyanis már korábban is beszéltek a nyugdíjak megadóztatásáról.
Több mint száz oldalas dokumentum került nyilvánosságra, amelyet – független források szerint – elsősorban a Tisza Párt gazdasági munkacsoport vezetője, Dálnoki Áron dolgozott ki „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címen. A gazdasági tervezetben Magyar Péterék egy markáns baloldali fordulatot vázolnak fel, amely során 1300 milliárd forintos megszorításokat vezetnének be és az özvegyi nyugdíjat is megadóztatnák – számolt be róla a Ripost.
Az özvegyi nyugdíj megadóztatását tervezi a Tisza
A Tisza megszorítócsomagjának egy része az özvegyi nyugdíjak megadóztatásáról szól. A tervezetben az szerepel, hogy szolidaritási adókat vezetnének be, amelyeket a meglévő járulékokon felül vonnának le. Azonban ez az adó nemcsak a munkavállalókat és a családokat érintené, hanem a nyugdíjasokat is, mivel a szolidaritási adóba egy 20 százalékos özvegyi nyugdíjadó is bele tartozna.
A Tisza ezzel súlyos pénzeket venne el azoktól a nyugdíjasoktól, akik házastársa már nem él és egyedül kell a mindennapi megélhetésükről gondoskodniuk.
Emellett kötelezővé tennék a magán-nyugdíjpénztárakat, tehát nyugdíjhoz továbbá nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem csak és kizárólag a magán-nyugdíjpénzárak.
Korábban is beszéltek a nyugdíjak megadóztatásáról
Az ATV Egyenes beszéd című műsorában szólta el magát Simonovits András tiszás közgazdász a nyugdíjak megadóztatásával kapcsolatban. Simonovits a műsorban arról beszélt, hogy előbb meg kell nyernie a Tiszának a választást, majd azok után következhetnek a megszorítások. Tehát a Nők 40 kedvezményes nyugdíj eltörlése és a nyugdíjkorhatár emelése.
Ezek után pedig a közgazdász arra is kitért, hogy a nyugdíjak megadóztatása is tervben van. Ezt egy másik interjúban ki is fejtette. Ugyanis szerinte a mostani nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért azokon degressziót kellene alkalmazni.
Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni
– fejtette ki a Tiszát támogató közgazdász.
Emellett azt is megemlítette, hogy a nyugdíjak összegét is csökkenteni kellene.
A Tisza nem tiszteli a nyugdíjasokat
A Tisza több embere is arról beszélt, hogy nemcsak nyugdíjadót kellene bevezetni, hanem a 13. havi nyugdíjat is el kellene venni az idősektől. Erről a párt programírója, Petschnig Mária Zita a Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán gúnyosan ki is nevette a kormány intézkedéseit, majd felvetette a 13. havi nyugdíj eltörlését. Mindeközben pedig Orbán Viktor bejelentette, hogy 2026 februárjában érkezik a 14. havi nyugdíj első részlete, valamint novemberben minden nyugdíjas megkapta az emelt nyugdíjat, amely átlagosan 47 200 forintot jelent pluszba az idősek számára.
