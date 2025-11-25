RETRO RÁDIÓ

Minden nyugdíjat megadóztatna a Tisza – az özvegy nyugdíjjal kezdenék!

Mint az az Index beszámolójából kiderült, Magyar Péterék elképesztő megszorító gazdasági tervezetet dolgoztak ki. A megszorítócsomag minden magyar embert érintene és csődbe sodorná a háztartásokat, a családokat és a nyugdíjasokat is az özvegyi nyugdíj megadóztatásával. Nem ez a Tisza első olyan kijelentése, amelyből kiderül, hogy egyáltalán nem tisztelik a nyugdíjasokat és semmibe veszik az időseket. Ugyanis már korábban is beszéltek a nyugdíjak megadóztatásáról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.25. 17:52
Módosítva: 2025.11.25. 18:16
Tisza Párt Magyar Péter özvegyi nyugdíj

Több mint száz oldalas dokumentum került nyilvánosságra, amelyet – független források szerint – elsősorban a Tisza Párt gazdasági munkacsoport vezetője, Dálnoki Áron dolgozott ki „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címen. A gazdasági tervezetben Magyar Péterék egy markáns baloldali fordulatot vázolnak fel, amely során 1300 milliárd forintos megszorításokat vezetnének be és az özvegyi nyugdíjat is megadóztatnák – számolt be róla a Ripost.

Az özvegyi nyugdíjat is megadóztatná a Tisza párt.
Az özvegyi nyugdíjat is megadóztatná a Tisza párt Fotó: Kocsis Zoltán 

Az özvegyi nyugdíj megadóztatását tervezi a Tisza

A Tisza megszorítócsomagjának egy része az özvegyi nyugdíjak megadóztatásáról szól. A tervezetben az szerepel, hogy szolidaritási adókat vezetnének be, amelyeket a meglévő járulékokon felül vonnának le. Azonban ez az adó nemcsak a munkavállalókat és a családokat érintené, hanem a nyugdíjasokat is, mivel a szolidaritási adóba egy 20 százalékos özvegyi nyugdíjadó is bele tartozna. 

A Tisza ezzel súlyos pénzeket venne el azoktól a nyugdíjasoktól, akik házastársa már nem él és egyedül kell a mindennapi megélhetésükről gondoskodniuk. 

Emellett kötelezővé tennék a magán-nyugdíjpénztárakat, tehát nyugdíjhoz továbbá nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem csak és kizárólag a magán-nyugdíjpénzárak. 

Korábban is beszéltek a nyugdíjak megadóztatásáról

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában szólta el magát Simonovits András tiszás közgazdász a nyugdíjak megadóztatásával kapcsolatban. Simonovits a műsorban arról beszélt, hogy előbb meg kell nyernie a Tiszának a választást, majd azok után következhetnek a megszorítások. Tehát a Nők 40 kedvezményes nyugdíj eltörlése és a nyugdíjkorhatár emelése.

Ezek után pedig a közgazdász arra is kitért, hogy a nyugdíjak megadóztatása is tervben van. Ezt egy másik interjúban ki is fejtette. Ugyanis szerinte a mostani nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezért azokon degressziót kellene alkalmazni. 

Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni

– fejtette ki a Tiszát támogató közgazdász. 

Emellett azt is megemlítette, hogy a nyugdíjak összegét is csökkenteni kellene

A Tisza nem tiszteli a nyugdíjasokat

A Tisza több embere is arról beszélt, hogy nemcsak nyugdíjadót kellene bevezetni, hanem a 13. havi nyugdíjat is el kellene venni az idősektől. Erről a párt programírója, Petschnig Mária Zita  a Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán gúnyosan ki is nevette a kormány intézkedéseit, majd felvetette a 13. havi nyugdíj eltörlését. Mindeközben pedig Orbán Viktor bejelentette, hogy 2026 februárjában érkezik a 14. havi nyugdíj első részlete, valamint novemberben minden nyugdíjas megkapta az emelt nyugdíjat, amely átlagosan 47 200 forintot jelent pluszba az idősek számára. 

 

