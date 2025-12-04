Orbán Viktor: „Nagy dolog egy ilyen megállapodás” – videó!

Mint ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor nagy bejelentéssel indította a reggelt: jövőre a minimálbért 11%-kal, a garantált bérminimumot pedig 7%-kal emeli a kormány.

Orbán Viktor: Jó hír! 11%-kal nő a minimálbér!

A kormányfő ennek kapcsán egy friss videóval jelentkezett, melyben elárulta, nemsokára újabb részleteket oszt meg a minimálbér-emelés kapcsán.

Jó hír! 11%-kal nő a minimálbér. Részletek hamarosan!

– írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök.

„Ma egy nagyon fontos megállapodást írunk alá a munkaadókkal és a munkavállalókkal a jövő évi minimálbérről. Több hónapos tárgyalást zárunk le ezzel. A minimálbér 10 százalék fölötti mértékben emelkedik, a garantált bér is nőni fog legalább 7 százalékkal. A minimálbér pedig az összes többi bért is felfelé nyomja, tehát ez egy olyan megállapodás, amely a jövő évi bérek megemelkedéséhez fog vezetni, úgy, hogy azt a vállalkozók, akiknek ezt ki kell fizetni, el is fogadják. Nagy dolog egy ilyen megállapodás” – fogalmazott a videóban Orbán Viktor.