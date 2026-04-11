Ötöslottó nyeremény: ennyi ideig lehetne egy saját, magán „hadsereged” a pénzből

Az ötöslottó történetének eddigi legnagyobb nyereményét még 2024-ben fizették ki egy szerencsésnek. Akkor valaki 6,613 milliárd forinttal lett gazdagabb. Érdekes, hogy 6 milliárd feletti összeg eddig csak háromszor volt, ez a mostani nyeremény pedig minden idők harmadik legnagyobbja lehet. De milyen extrém dolgokra futja az ötöslottó nyereményből? Mutatunk három lehetőséget, ami talán eszedbe sem jutott.

Az ötöslottó nyeremény tengernyi pénzt jelent, méghozzá 6,5 milliárd forintot Fotó: Final Version Studio / sutterstock

Pazar kastély a Lipótmezőn

A lottóötös nyertese akár egy Pazar budapesti villát is megvásárolhat a gigantikus nyereményből. Eladóvá vált ugyanis egy 4 400 m²-es, parkosított telken álló, klasszicista stílusú villa Hűvösvölgyben. Az ingatlan több mint 2 100 m²-es, elegáns belső terekkel rendelkezik. Hat tágas, saját fürdőszobás hálószobát kínál, mindegyikhez külön gardrób tartozik, biztosítva a maximális kényelmet és privát életteret. A külön wellness-szint spa-részleggel, beltéri medencével és teljesen felszerelt fitneszteremmel várja a pihenést és feltöltődést keresőket. Az ingatlan minden szintjét lift köti össze, a tetőteraszról pedig lenyűgöző panoráma nyílik a környező zöldövezetre és a városra. Az 1993-ban épült villa ára 3,5 milliárd forint, így még jócskán maradna is a nyereményből. A Pazar kastélyról ITT találsz több fotót!

Szuper testőrség a nap 24 órájában

Egy 6,5 milliárdos vagyonnal már valóban indokolt lehet a profi védelem. Ha egy teljes „hadsereget” akar maga köré a nyertes (fegyveres kíséret, páncélozott autók, helikopter), az alábbi költségekkel számolhat. Egy 24 órás, folyamatos védelmet biztosító csapat (váltásokkal összesen 6-9 fő) éves díja profi, katonai/rendőri múlttal rendelkező szakemberekkel évente mintegy 250–400 millió forint. Ez tartalmazza a testőröket, a biztonsági tanácsadót és az állandó készenlétet. Ám ezen felül még a páncélozott gépkocsi és a helikopter költsége is ott van, ami igen borsos, így egy teljes védelmet 12-13 évig tudna biztosítani a nyertes magának az 6,5 milliárd forintból.

Ötöslottó nyeremény: akár atombiztos bunkered is lehet a kerted alatt

Veszélyes világot élünk, így a nyertes akár egy luxus bunkert is építtethet magának ennyi pénzből. Egy minden luxussal felszerelt, úszómedencés atombiztos bunker ára tág határok között mozog, de a 6,5 milliárd forintos kerettel már a világ legexkluzívabb óvóhelyei közül válogathat Fortuna kegyeltje. A Texas-i Rising S Bunkers kínálatában a csúcsmodell tartalmaz úszómedencét, forró vizes pezsgőfürdőt, szaunát, edzőtermet, mozitermet és akár egy saját bowlingpályát is. Az ára mintegy 3,7 milliárd forint, de ez már tartalmazza a teljes belső kialakítást és a technikai rendszereket (légtisztítás, áramforrás). Ha véletlenül te nyersz és érdekel a dolog, ITT találsz bővebb infókat a bunkerről.