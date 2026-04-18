Te is játszottál? Milliárdokat nyertek ma az ötöslottón
Telitalálatos szelvény volt az ötös lottón.
A televízióban közvetített ötöslottó számsorsoláson kihúzták a nyerőszámokat, ismét óriási volt a tét. Egy játékos elvitte a 6,78 milliárd forintot.
Az ötöslottó nyerőszámai
9 (kilenc)
23 (huszonhárom)
45 (negyvenöt)
71 (hetvenegy)
84 (nyolcvannégy)
Joker: 867069
Egy darab telitalálatos szelvény volt, valaki tehát elvitte a hatalmas főnyereményt. Volt telitalálat a Jokeren is, utóbbin egy játékos 29.944.900 forintot nyert.
A főnyereményt megnyerő játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat. A telefonon történő egyeztetés során a lottótársaság munkatársa a szelvényen szereplő információk alapján meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van-e a vonal túloldalán.
Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, ekkor megvizsgálják az eredeti szelvény érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődik a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik – közölte a Szerencsejáték Zrt.
