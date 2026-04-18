Te is játszottál? Milliárdokat nyertek ma az ötöslottón

Telitalálatos szelvény volt az ötös lottón.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.18. 20:09
Módosítva: 2026.04.18. 21:24
A televízióban közvetített ötöslottó számsorsoláson kihúzták a nyerőszámokat, ismét óriási volt a tét. Egy játékos elvitte a 6,78 milliárd forintot.

Ötöslottó: te hány számot találtál el?
Fotó: czinege melinda /  Hajdú-Bihari Napló

Az ötöslottó nyerőszámai

9 (kilenc)

23 (huszonhárom)

45 (negyvenöt)

71 (hetvenegy)

84 (nyolcvannégy)

Joker: 867069

Egy darab telitalálatos szelvény volt, valaki tehát elvitte a hatalmas főnyereményt. Volt telitalálat a Jokeren is, utóbbin egy játékos 29.944.900 forintot nyert.

A főnyereményt megnyerő játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat. A telefonon történő egyeztetés során a lottótársaság munkatársa a szelvényen szereplő információk alapján meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van-e a vonal túloldalán.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, ekkor megvizsgálják az eredeti szelvény érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődik a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik – közölte a Szerencsejáték Zrt.

