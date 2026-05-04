Újabb fordulat a mérgezett bébiétel ügyben: letartoztatták a vállalat egyik volt alkalmazottját

A 39 éves Pavel S. a német tulajdonú Hipp bébiételgyártó vállalat gmundeni fiókjának alkalmazottja volt, azonban februárban elbocsátották volna. Ezt követően a szlovákiai születésű férfit az általa küldött zsaroló e-mailben szereplő adatok nyomán sikerült megtalálni – idézte a Kronen Zeitung beszámolóját az Infostart.

Újabb fordulat a mérgezett bébiétel ügyben

A férfi még februárban veszítette el állását egy elbocsátási hullámban. A Die Presse című osztrák lap értesülése szerint a salzburgi rejtekhelyére szombat reggel vonultak ki a rendőrök, miután kétmillió eurót követelt a vállalattól.

Ahogy arról korábban beszámoltunk az egyik Hipp sárgarépás-burgonyás pürét tartalmazó bébiételes üvegben patkánymérget találtak. Ezzel kapcsolatban a toxikológiai szakvélemény még nem készült el.

Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában áprilisban összesen öt manipulált bébiételes üveget foglaltak le fogyasztás előtt, majd óvintézkedésből Magyarországon is leszedték a terméket Müller Drogéria Magyarország Bt. üzleteinek polcairól.