Újabb fordulat a mérgezett bébiétel ügyben: letartoztatták a vállalat egyik volt alkalmazottját

Egy elbocsátott alkalmazottat vádolnak a Hipp bébiételgyártó vállalat ellen elkövetett zsarolási kísérlettel. A férfit elfogása után börtönbe szállították

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 17:20
A 39 éves Pavel S. a német tulajdonú Hipp bébiételgyártó vállalat gmundeni fiókjának alkalmazottja volt, azonban februárban elbocsátották volna. Ezt követően a szlovákiai születésű férfit az általa küldött zsaroló e-mailben szereplő adatok nyomán sikerült megtalálni – idézte a Kronen Zeitung beszámolóját az Infostart.

Fotó: freepik.com / Illusztráció

A férfi még februárban veszítette el állását egy elbocsátási hullámban. A Die Presse című osztrák lap értesülése szerint a salzburgi rejtekhelyére szombat reggel vonultak ki a rendőrök, miután kétmillió eurót követelt a vállalattól.

Ahogy arról korábban beszámoltunk az egyik Hipp sárgarépás-burgonyás pürét tartalmazó bébiételes üvegben patkánymérget találtak. Ezzel kapcsolatban a toxikológiai szakvélemény még nem készült el.

Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában áprilisban összesen öt manipulált bébiételes üveget foglaltak le fogyasztás előtt, majd óvintézkedésből Magyarországon is leszedték a terméket Müller Drogéria Magyarország Bt. üzleteinek polcairól.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
