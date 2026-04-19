Vigyázat! Patkánymérget találtak a bébiételben - kivonták a forgalomból

A burgenlandi rendőrség szombat éjjeli közleménye szerint a HiPP 190 grammos "sárgarépa- és burgonyapüré" bébiételéből vett mintában patkányméreg volt kimutatható. A tájékoztatás szerint egy vásárló tett bejelentést a veszélyes bébiételről, de szerencsére a család csecsemője nem fogyasztott belőle.

Az Osztrák Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (AGES) közlése szerint egy korábban felbontott üveget foglaltak le Eisenstadt járásban. Az érintett üveg alján egy fehér matrica volt piros körrel. A rendőrségi közleményben az is szerepel, hogy a figyelmeztetés német nyomozóktól érkezett, és Csehországban, valamint Szlovákiában is lefoglaltak felbontott üvegeket.

Szombaton a HiPP visszahívta az osztrák SPAR szupermarketekben értékesített összes üveges bébipüréjét, azzal indokolva, hogy azok fogyasztása potenciálisan "életveszélyes" lehet. A német székhelyű vállalat közölte, hogy az osztrák SPAR üzletekben forgalmazott üveges bébiételek visszahívására nem a vállalat által elkövetett "termék- vagy minőségi hiba miatt" került sor, az üveges bébipürék "tökéletes állapotban" hagyták el a gyárat.

"A visszahívás egy bűncselekményhez kapcsolódik, amelyet a hatóságok jelenleg vizsgálnak" - idézte a BBC a vállalat honlapján olvasható közleményt.

A SPAR óvintézkedésként más országokban - így Magyarországon is - kivonta a márka bébiételeit az üzleteiből.

Az osztrák hatóságok szerint még legalább egy mérgezett üveg lehet forgalomban, ezért arra kérték a fogyasztókat, hogy figyeljenek a sérült vagy nyitott fedelekre, a hiányzó biztonsági pecsétre, a szokatlan vagy romlott szagra, illetve az üveg alján található, piros körrel ellátott fehér matricára.

Az AGES arra figyelmeztette azokat a szülőket, akiknek csecsemői fogyasztották a márka termékeit, hogy forduljanak orvoshoz, ha gyermekeiknél vérzés, rendkívüli gyengeség vagy sápadtság jelei jelentkeznek.

A vásárlókat arra is kérték, hogy az Eurospar, Interspar és Maximarkt üzletekben vásárolt HiPP üveges bébiételeket se használják fel, hanem vigyék vissza azokat, és a boltokban megtérítik az árukat.