Vigyázat! Patkánymérget találtak a bébiételben - kivonták a forgalomból

Patkánymérget találtak egy üveg HiPP bébiételben, és biztonsági aggályok miatt több mint ezer SPAR szupermarketből már visszahívták a terméket Ausztriában, majd Magyarországon is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.19. 19:42
A burgenlandi rendőrség szombat éjjeli közleménye szerint a HiPP 190 grammos "sárgarépa- és burgonyapüré" bébiételéből vett mintában patkányméreg volt kimutatható. A tájékoztatás szerint egy vásárló tett bejelentést a veszélyes bébiételről, de szerencsére a család csecsemője nem fogyasztott belőle.

A csecsemő nem evett a veszélyes bébiételből. Fotó: Illusztráció/Pexels
Az Osztrák Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (AGES) közlése szerint egy korábban felbontott üveget foglaltak le Eisenstadt járásban. Az érintett üveg alján egy fehér matrica volt piros körrel. A rendőrségi közleményben az is szerepel, hogy a figyelmeztetés német nyomozóktól érkezett, és Csehországban, valamint Szlovákiában is lefoglaltak felbontott üvegeket.

Szombaton a HiPP visszahívta az osztrák SPAR szupermarketekben értékesített összes üveges bébipüréjét, azzal indokolva, hogy azok fogyasztása potenciálisan "életveszélyes" lehet. A német székhelyű vállalat közölte, hogy az osztrák SPAR üzletekben forgalmazott üveges bébiételek visszahívására nem a vállalat által elkövetett "termék- vagy minőségi hiba miatt" került sor, az üveges bébipürék "tökéletes állapotban" hagyták el a gyárat.

"A visszahívás egy bűncselekményhez kapcsolódik, amelyet a hatóságok jelenleg vizsgálnak" - idézte a BBC a vállalat honlapján olvasható közleményt.

A SPAR óvintézkedésként más országokban - így Magyarországon is - kivonta a márka bébiételeit az üzleteiből.

Az osztrák hatóságok szerint még legalább egy mérgezett üveg lehet forgalomban, ezért arra kérték a fogyasztókat, hogy figyeljenek a sérült vagy nyitott fedelekre, a hiányzó biztonsági pecsétre, a szokatlan vagy romlott szagra, illetve az üveg alján található, piros körrel ellátott fehér matricára.

Az AGES arra figyelmeztette azokat a szülőket, akiknek csecsemői fogyasztották a márka termékeit, hogy forduljanak orvoshoz, ha gyermekeiknél vérzés, rendkívüli gyengeség vagy sápadtság jelei jelentkeznek.

A vásárlókat arra is kérték, hogy az Eurospar, Interspar és Maximarkt üzletekben vásárolt HiPP üveges bébiételeket se használják fel, hanem vigyék vissza azokat, és a boltokban megtérítik az árukat.

A rendőrség korábban hangsúlyozta, hogy a más üzletekben értékesített bébiételeket a visszahívás nem érinti. A HiPP bébiételporai szintén nem érintettek.

A Cseh Köztársaságban és Szlovákiában megelőzésként a kiskereskedők szintén kivonták az összes HiPP üveges bébipürét a forgalomból - írta a brit hírportál.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
