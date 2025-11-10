Termékvisszahívás: nagy a baj ezzel a népszerű bébiétellel
Mikrobiológiai eltérést mutattak ki a termékben.
A Nestlé Hungária Kft. az általuk forgalmazott Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel 2×200 ml megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki – derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményéből.
A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel
- Kiszerelés: 2×200 ml
- Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.
- Tétel azonosító: L51630742F2
- Forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek! Az NKFH kéri, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékeket megvásárolta, azt ne fogyassza el!
