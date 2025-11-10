Termékvisszahívás: nagy a baj ezzel a népszerű bébiétellel

A Nestlé Hungária Kft. az általuk forgalmazott Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel 2×200 ml megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben hatósági ellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki – derül ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleményéből.

Termékvisszahívás: baj van ezzel a bébiétellel Fotó: Pixabay

A Nestlé Hungária Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak: Termék megnevezése: Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel

Kiszerelés: 2×200 ml

Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.

Tétel azonosító: L51630742F2

Forgalmazó: Nestlé Hungária Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek! Az NKFH kéri, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékeket megvásárolta, azt ne fogyassza el!