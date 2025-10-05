Még szóba sem álltak vele, ide igazolhat Gulácsi Péter

Újra csapata egyik legjobbja volt Gulácsi Péter az RB Leipzig együttesében. A gárda 1-1-re végzett Dortmundban, s a labdarúgó még az utolsó percekben is nagyokat védett. Az RB öt találkozó óta veretlen, ezeken a magyar kapus csak két gólt kapott. Nem véletlen, hogy Ole Werner vezetőedző is bízik a 35 éves játékosban, ugyanakkor Gulácsi Péter szerződése jövő nyáron lejár.

Gulácsi Péter kulcsember volt a Dortmund ellen is / Fotó: AFP

Gulácsi Péter a Bildnek többek között arról is beszélt, hogy nyáron újabb kapusháborút nyert meg, ezúttal a belga Maarten Vandevoordttal szemben.

"Örülök, hogy így döntöttek, de tudom, hogy nagyon szoros volt a verseny" – idézi Gulácsit a Magyar Nemzet.

Tudtam, hogy jó szezont zártam, de a felkészülés mindig tiszta lappal kezdődik. Nagyon együtt éreztem Maartennel, mert kedvelem őt. Emberként és kapusként is. Persze a döntés után néhány napig békén hagytam, de ez a helyzet fordítva is megtörténhetett volna, és akkor én is ugyanígy elfogadtam volna, ahogy ő tette.

Gulácsi Péter az öltözőben is segít

Gulácsi 2015 óta alapembere a német klubnak, ahol azonban csak 2026 nyaráig van szerződése. Szóba került már a hosszabbítás, igaz, egyelőre nem kezdték el a tárgyalásokat az ügyben. Sőt, már a játékosbizottságban sem tag. Elmondta, sosem volt ilyen a pályafutása során, hogy a következő szezonra nincs érvényes megállapodása.

"Továbbra is fontos szerepem van az öltözőben. Próbálom segíteni a fiatalokat, beilleszteni az újakat. Most másfajta vezetői struktúra van, és ez jót tesz a csapatnak."

Még sosem voltam olyan helyzetben a karrieremben, hogy a szerződésem utolsó évébe lépjek. 35 évesen ez már természetes. Nagyon hálás vagyok a város és a klub megbecsüléséért, és tudom, hogy ez nem tarthat örökké. Konkrét tárgyalások nem voltak. Egyszer eljön a búcsú ideje. De fizikailag remekül érzem magam, és biztos vagyok benne, hogy a karrierem nyáron is folytatódik.

- mondta a válogatottól visszavonuló kapus, aki szeretne maradni Lipcsében, amennyiben nem tud, akkor Amerikában, vagy Szaúd-Arábiában tudná elképzelni a folytatást.