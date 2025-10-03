Intim pillanat, így csókolja feleségét Gulácsi Péter

Gulácsi Péter állta a szavát, klubcsapata mellett valóban csak a családjára koncentrál. Az RB Leipzig kapusa májusban mondta le végleg a válogatottságot, akkor azzal indokolta, hogy még több időt kíván a szeretteivel tölteni. Így is tett, amikor Marco Rossi együttese az írek és a portugálok ellen játszott vb-selejtezőt, Gulácsi Mallorcán pihent feleségével és két kisfiukkal.

Gulácsi Péter kihasználta a válogatott szünetet / Fotó: Jonathan Moscrop

Gulácsi most közösségi oldalán kedvenc szeptemberi pillanatairól osztott meg fotókat. Ezeken látható felesége, Diána, valamint két fiuk, Dominik és Vince. A mallorcai pillanatok között a kapus megosztott egy romantikus fotót is, amikor épp a tengerparton csókolja imádott feleségét.

Születésnapi fotókon Gulácsi Péter felesége

Szeptember végén nagy ünnep volt a focista családjában, 35 éves lett Diána, aki több fotót is megosztott a jeles napról. Az Instagram-posztban lapozgatva egy százas listát is megtalálhatsz, melyben a kisfiúk és apukájuk azt írják le, mi az, amit szeretnek a születésnapos édesanyában. (A lista a 7. fotó a sorban)

Gulácsi Péter nem lassít

A Lipcse magyar kapusa idén nyáron újabb kapuspárbajt nyert meg, ő lett a kezdő a belga Maarten Vandevoordttal szemben. A Leipzig számára borzalmasan kezdődött a szezon, a gárda az első bajnokiján 6-0-ra kapott ki a Bayern München otthonában. Azóta viszont négy meccsből négyet megnyert a Bundesligában, s Gulácsi ezeken csak egy gólt kapott. A gárda szombaton a Dortmund otthonában játszik bajnokit.