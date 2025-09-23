Pokolból a mennybe, Gulácsi Péter kiöntötte a lelkét

Sorsfordító hetek, hónapok előtt áll Gulácsi Péter, aki múlt szombaton játszotta a 250. német Bundesliga-mérkőzését. A vendég 1. FC Köln ellen győztes (3-1) RB Leipzig futballcsapatát 2015 óta szolgáló, 35 éves magyar klubikon a karrierje mérföldkövéhez érve felidézte a topligával kapcsolatos gyerekkori emlékeit, és a nehéz lipcsei kezdetet is. Gulácsi rekordja a reményei szerint még jövőre is tovább gyarapodhat.

Gulácsi rekordja szürreálisnak tűnik számára: már gyerekkorában a Bundesligába vágyott Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az előző szezon legjobb Bundesliga-kapusának választott, és a legfrissebb hírek szerint szerződéshosszabbításban bízó Gulácsi "Pete" többek között elárulta: noha alig 17 évesen a Liverpoolnál kezdte a máig tartó légiós-pályafutását, gyerekkorában a német bajnokság volt az álma.

Nagyon sokat jelent nekem mindez. Még jól emlékszem, hogyan néztem kisfiúként Magyarországon szombat esténként a Bundesliga összefoglalóit – ez akkoriban hihetetlenül fontos volt számomra. Hogy most egy ebben a különleges ligában szereplő klubnál értem el 250 mérkőzéshez, nagy büszkeséggel tölt el. Hosszú út vezetet idáig, amit nagyon élveztem

– nyilatkozta az ünnepelt Gulácsi az RB Leipzig honlapján.

A lipcsei csapat magyar Bundesliga-rekordere – a második Youssuf Poulsen (233), a harmadik pedig Orbán Willi (230) – a másodosztály megnyerése után, 2016 augusztusában, Hoffenheimben (2-2) mutatkozott be a német élvonalban.

– Az első Bundesliga-meccsem valami egészen különleges volt számomra, és örökké emlékezni fogok rá. A Hoffenheim ellen pár nagy védéssel kezdtem, és a végén Dominik Kaiser góljával szereztük pontot – nagyszerű mérkőzés volt. Utána

a buszon ülve felhívtam a feleségemet és azt mondtam neki: 'Hűha, tényleg a Bundesligában védtem'. Még mindig kicsit szürreális, hogy most már 250 találkozónál tartok

– mondta a magyar klasszis, aki különösen a nehéz lipcsei bemutatkozása után értékeli nagyra a mai mérlegét.

Gulácsi rekordja tovább hízhat

– A Salzburgból áthozott eltiltásom miatt nem volt könnyű a kezdeti időszakom Lipcsében. Az első tétmeccsem a kupában sem ment jól – akkor kiestünk. Ezt követően be kellett érnem a tartalékkapus helyével Fabio Coltorti mögött. De éppen Fabio útja mutatta meg nekem, mennyire különleges dolog egy RB Leipzig szintű klub első számú kapusának lenni. Ez további motivációt adott nekem.

Az, hogy idáig jutottam, minden várakozásomat felülmúlja. Ez egy gyönyörű történet – és remélem, hogy még sok meccs jön hozzá

– utalt arra Gulácsi Péter, hogy a jövő nyáron lejáró szerződése és a helyére ácsingózó ifjú titán, Maarten Vandevoordt jelentette kihívás dacára tovább maradna a lipcsei klubnál.