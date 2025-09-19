Gulácsi nagy napja jön, mindenki őt ünnepli Németországban

A Bayern München elleni 0-6-os összeomlás után talpra állt RB Leipzig két győztes meccs után – otthon 2-0 a Heidenheim ellen, majd 1-0-s siker Mainzban – fogadja az újonc 1. FC Kölnt a német labdarúgóliga 4. fordulójában. A szombati (18.30, tv: Aréna 4) bajnokira nem csak azért készülhetnek fokozott magabiztossággal a lipcseiek, mert a 2016-os élvonalba jutásuk óta félelmetes a mérlegük (36 mérkőzésből 31 győzelem és 5 döntetlen) az újoncokkal szemben. Az előző két, kapott gól nélkül zárt találkozó dicséri az Orbán Willi vezérelte csapatvédekezést, ráadásul az előző szezon legjobb kapusának ítélt Gulácsi Péter jubileuma jöhet a kölniek ellen: a 250. Bundesliga-fellépése lehet.

Gulácsi Péter jubileuma: a 250. Bundesliga-meccsére készül az RB Leipzig magyar klublegendája Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezzel Gulácsi a harmadik a német élvonalban szerepelt magyar futballisták örökranglistáján. Csak a Hertha klubrekordere, Dárdai Pál (286 Bundesliga-meccs) és a négy klubnál összesen 12 évet lehúzott Szalai Ádám (276) előzik meg. Utóbbit akár le is hagyhatja a sokadvirágzását élő magyar kapus, mielőtt jövő nyáron lejár a lipcsei szerződése.

A Bundesliga kiemelkedő magyar légiósai: 1. Dárdai Pál (Hertha) 286 mérkőzés

2. Szalai Ádám (Mainz, Schalke, Hoffenheim, Hannover) 276

3. Gulácsi Péter (Leipzig) 249

4. Orbán Willi (Kaisersautern, Leipzig) 231

5. Lisztes Krisztián (Stuttgart, Werder, Mönchengladbach) 206

6. Király Gábor (Hertha) 198

7. Huszti Szabolcs (Hannover, Frankfurt) 162

8. Hajnal Tamás (Schalke, Karlsruhe, Dortmund, Stuttgart) 149

9. Sallai Roland (Freiburg) 138

10. Szabics Imre (Stuttgart, Köln, Mainz) 80

...13. Szoboszlai Dominik (Leipzig) 62

...22. Détári Lajos (Frankfurt) 33

Eddigi 249 Bundesliga-mérkőzésén egyébként 22.294 játékperce volt, 280 gólt kapott (átlag: 1,12); ellenben 89-szer nem tudták bevenni a kapuját az ellenfelek; átlagosan 1,84 pontot szerzett vele a csapata; és csak háromszor kapott sárga lapos figyelmeztetést.

Gulácsi gólpasszt is adott már a Köln ellen

A német topligában két gólpasszt is jegyzett Gulácsi, egyet éppen a Kecskések ellen (még 2020-ban, Timo Wernernek egy 4-2-es idegenbeli győzelem során).