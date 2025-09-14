„Ocsmány győzelem” – Gulácsi és Orbán csattanós választ adtak a kritikákra

Gulácsi Péter lehúzta a rolót, Orbán Willi a levegőt uralta.
A nyáron majdnem lapátra tett Gulácsi Péter és Orbán Willi voltak a Mainzban 1-0-ra győztes RB Leipzig legjobbjai a német labdarúgó-Bundesliga 3. fordulójában. A magyar kapus a müncheni szezonnyitón kapott hat gól után már másodszor húzta le a rolót (legutóbb a 2-0-ra legyőzött Heidenheim sem tudta bevenni a kapuját), a védelmet vezénylő védő pedig szinte eltüntette a pályáról a házigazdák nagy német csatártehetségét, Nelson Weipert.
A Johan Bakayoko góljával megnyert meccs után a lipcsei vezetőedző, Ole Werner is elismerte: nem játszottak valami látványosan, de azt tették, amit a Konferencia-liga-főtáblás Mainz vendégeként kell, egységesen védekeztek. Kollégája, Bo Henriksen érthetően epésebben fogalmazott. Szerinte a Lipcse a második félidőben kizárólag védekezett ellenük. Gulácsi ezzel kapcsolatban tiszta vizet öntött a pohárba.
„Jól felkészültünk, tudtuk, mi vár ránk. Nem akartunk nekimenni a Mainz letámadásának, ami rendkívül intenzív.”
Tisztában voltunk vele, hogy itt szenvednünk kell, és ezt is tettük.
„A végén pedig remek teljesítményt nyújtottunk védekezésben. Nagyon jól működtünk együtt csapatként, ennek így is kell maradnia. Látható, hogy nagy potenciál van bennünk” – idézte Gulácsi Pétert az RB Leipzig honlapja.
Orbán Willi az Instagramon üzent az értékes győzelem után, a megnyert fejpárbajai képeiből összeállított fotógalériával:
Itt, Németországban ezt egy-nullás ocsmány győzelemnek mondják, és én imádom
– fűzte hozzá Orbán, hozzábiggyesztve a sokatmondó „AirOrban” címkét.
