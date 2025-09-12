Gulácsi Péter a válogatott meccsek után jelentette be, máris jobb, mint Szoboszlai

A nemzeti csapat helyett a családjára koncentrált az elmúlt napokban Gulácsi Péter. Az RB Leipzig magyar kapusa már nem tagja a nemzeti csapatnak, májusban jelentette be visszavonulását. Míg Marco Rossi együttese az írekkel és a portugálokkal játszott, ő feleségével és két gyermekével töltötte minden idejét. A szombati, Mainz elleni bajnoki előtt már újra klubcsapatával készült, emellett Instagram-oldalán 24 órában látható történetben büszkén osztott meg egy nagy hírt is. Hiába nem tagja már a válogatottnak, az EA Sports játékában ő a legértékesebb magyar játékos.

Gulácsi Péter továbbra is kezdőkapus a Lipcsében Fotó: Stuart Franklin

A kanadai cég szeptemberben dobja piacra legújabb focis játékát a konzolokra. Az FC 26-ban a labdarúgók különböző tulajdonságaikra, erősségeikre és gyengeségeikre kapnak egy osztályzatot 100-as skálán, ebből jön ki a labdarúgók alapértéke. Gulácsi Péter értéke 85-ös lett, ez a kapusok között kimondottan jó. Az méginkább meglepetés, hogy Szoboszlai Dominikot is megelőzve ő lett a legjobb magyar.

Így lehet jobb Gulácsi, mint Szoboszlai

A Liverpool magyar középpályásának értékét sokan értetlenkedve fogadták. Szoboszlai Dominik ugyan erősített a tavalyi kiadás óta, de 81 után is "csak" 83-as lett. Sokan a védekezésre kapott 67-es értéket keveslik, pláne úgy, hogy a játékos a Newcastle és az Arsenal ellen is jobbhátvédként bizonyított. A Liverpoolban Kerkez Milos is erősített, ő a tavalyi 77 után 82-es. Ugyanakkor egyikük sincs az angol bajnoknál a legjobb nyolcban sem ebben a tekintetben. Fontos tudni, hogy a játék online változatában az értékek folyamatosan változnak attól függően, hogy a labdarúgók miként teljesítenek klubcsapataikban és a válogatottakban.