Óriási fordulat, Gulácsiról váratlan döntés születik

Tizenegy év után a levegőben lóg a nagy változás. Gulácsi Péter sorsa még idén eldőlhet Lipcsében.

Szerző: MM
Létrehozva: 2025.11.06. 09:30
Nyáron már alaposan átalakította és megfiatalította a játékoskeretét az RB Leipzig. Nem is sült el rosszul: a Bayern München elleni 0-6-os Bundesliga-rajt óta egyetlen döntetlen mellett hét bajnokit nyert és a címvédő, hibátlanul menetelő bajorok első számú üldözője a lipcsei csapat. A 2015 óta ott szolgáló, már 35 éves Gulácsi Péter meglepetésre megőrizte a helyét a kezdő tizenegyben – sőt, továbbra is a legjobbak közé tartozik –, de nagyon úgy néz ki, hogy rövidesen fordul a kocka a magyar klublegenda ügyében.

Gulácsi Péter (jobbra) is jól tudja, Vandevoordté a jövő - már csak az a kérdés, az mikor kezdődik
Gulácsi Péter (jobbra) is jól tudja, Vandevoordté a jövő – már csak az a kérdés, az mikor kezdődik (Fotó: rbleipzig.de)

A 12 évvel fiatalabb, fényes jövő lőtt álló belga Maarten Vandevoordt már a második szezont kezdte meg Gulácsi mögött a kispadra szorulva. Ez lassan már nem csak a belga Bajnokok Ligája-korrekordernek (a sorozat valaha volt legfiatalabb kapusának), de az érte 10 millió eurót kicsengetett klubvezetőknek is tarthatatlan állapot. A kapuspárharc vesztese már-már a távozással kacérkodott, de légiósunk nemrég új reményt adott neki: egy nyilatkozatában arra célzott, hogy akár úgy is meghosszabbítaná a jövő nyáron lejáró szerződését, ha nem ő maradna az első számú kapus.

Gulácsi Péter úgy marad, hogy hátralép?

A Bild értesülése szerint a klubvezetők és Gulácsi is még idén, a következő hetekben tisztázni akarják a hogyan továbbot. Már csak azért is, mert a szabályok értelmében januártól a magyar futballista – ha nem marasztalják Lipcsében – már szabadon tárgyalhatna a kérőivel. Miután a lap úgy tudja, mindkét fél nyitott a megegyezésre, ennél sokkal valószínűbb, hogy ha a jelenleginél alacsonyabb fizetéssel is, de marad az RB-nél. Már csak azért is, mert ha a csapatnak újra sikerül kiharcolnia a BL-szereplés jogát, akkor a következő szezon sűrűbb meccsprogramjában mindkét remek kapusnak bőven jutna feladat.

A német Bundesliga élcsoportja 9 forduló után: 1. Bayern München 27 pont, 2. RB Leipzig 22, 3. Borussia Dortmund 20, 4. VfB Stuttgart 18.

