Előre megmondták, Gulácsi Péter kikerül a kapuból

Eljött Gulácsi Péter posztriválisának az ideje az RB Leipzig csapatában. A gárda kedd este a harmadosztály éllovasának otthonában, Cottbusban játszik a Német Kupában (20.45, tv: Sport1). Ole Werner vezetőedző tiszteli az ellenfelet, egyben azonban biztos: a magyar kapus kikerül a kezdőcsapatból.

Gulácsi Péter a bajnokságban remekel, a kupában kispados lesz – Fotó: NurPhoto via AFP

A nyáron érkezett Ole Werner sokakat meglepett a szezon előtt a döntésével, mely szerint Gulácsi Péter marad a kezdőkapusa, a riválisa, Maarten Vandevoordt a kupában bizonyíthat. A szakember ehhez tartja magát most is.

Apró változtatások lesznek az alapcsapaton, mivel abból indulok ki, hogy a Cottbus erős ellenfél lesz. A lehető legjobb összeállítással kell kiállnunk. Amit biztosan ígérhetek, hogy Gulácsi helyett Vandevoordt fog védeni

– mondta a találkozó előtt Werner, aki arra nem tért ki, hogy a védelem alapembere, Orbán Willi kap-e szerepet Cottbusban.

Így teljesít Gulácsi Péter a szezonban

Az RB Leipzig borzalmasan kezdte a bajnokságot, a csapat 6-0-ra kapott ki a nyitómeccsen a Bayern München otthonában. Azóta hét Bundesliga-meccsből hat győzelem és egy döntetlen a mérleg. Ezeken Gulácsi Péter mindössze három gólt kapott, négyszer teljesen lehúzta a rolót, nagy részben neki is köszönhető, hogy a Lipcse jelenleg második a bajnokságban.