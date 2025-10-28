Előre megmondták, Gulácsi Péter kikerül a kapuból
A bajnokságban menetelő RB Leipzig kedd este a kupában játszik. Gulácsi Péter ezúttal legfeljebb csereként kaphat szerepet.
Eljött Gulácsi Péter posztriválisának az ideje az RB Leipzig csapatában. A gárda kedd este a harmadosztály éllovasának otthonában, Cottbusban játszik a Német Kupában (20.45, tv: Sport1). Ole Werner vezetőedző tiszteli az ellenfelet, egyben azonban biztos: a magyar kapus kikerül a kezdőcsapatból.
A nyáron érkezett Ole Werner sokakat meglepett a szezon előtt a döntésével, mely szerint Gulácsi Péter marad a kezdőkapusa, a riválisa, Maarten Vandevoordt a kupában bizonyíthat. A szakember ehhez tartja magát most is.
Apró változtatások lesznek az alapcsapaton, mivel abból indulok ki, hogy a Cottbus erős ellenfél lesz. A lehető legjobb összeállítással kell kiállnunk. Amit biztosan ígérhetek, hogy Gulácsi helyett Vandevoordt fog védeni
– mondta a találkozó előtt Werner, aki arra nem tért ki, hogy a védelem alapembere, Orbán Willi kap-e szerepet Cottbusban.
Így teljesít Gulácsi Péter a szezonban
Az RB Leipzig borzalmasan kezdte a bajnokságot, a csapat 6-0-ra kapott ki a nyitómeccsen a Bayern München otthonában. Azóta hét Bundesliga-meccsből hat győzelem és egy döntetlen a mérleg. Ezeken Gulácsi Péter mindössze három gólt kapott, négyszer teljesen lehúzta a rolót, nagy részben neki is köszönhető, hogy a Lipcse jelenleg második a bajnokságban.
Harc a salátástálért
A német labdarúgó Bundesligában sosem lehet csalódni: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és nagy csaták színesítik minden idényét. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is rengeteg izgalmat ígér, de a Lipcse, a Leverkusen és a Stuttgart is komoly eséllyel szállt harcba a bajnoki címért. A stadionok hétről hétre megtelnek, a Bundesligában pedig mindig akad egy csapat, amely meglepetést okoz. A TippmixPRO-n most még izgalmasabb a bajnoki hajrá – tippelj, és éld át a német futball varázsát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre