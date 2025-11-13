Cristiano Ronaldo miatt kesereg Marco Rossi padra került focistája

Csapatához hasonlóan rosszul kezdte a szezont Dárdai Márton, de az utóbbi négy tétmeccsét egyaránt kapott gól nélkül nyerte meg a Hertha, egyik legjobbjaként a 23 éves magyar válogatott védővel. A német másodosztályú futballcsapat honlapján interjút közöltek a keret legrégebbi tagjával, aki 2020 nyarától készült az akkoriban még élvonalbeli berlini profikkal, majd szinte pont öt éve, november 7-én dobta először mély vízbe Bruno Labbadia vezetőedző.

Szoboszlai Dominik (balra) és Dárdai Márton a magyar válogatott portugáliai vb-selejtezőjén

Fotó: NurPhoto via AFP

Dárdai Márton a Hertha feltámadásával kapcsolatban elmondta:

– A szezon elején néhányunk még nem volt megfelelő formában. Aztán jót tett nekünk az átállás a négyvédős rendszerre. Az egy fordulópont volt – mondta Dárdai Pál középső fia, aki jelenleg a magyar válogatott tagjaként küzd a jövő évi világbajnoki részvételért, de nevelőegyesületével is nagy tervei – álmai? – vannak a 2026-os évre: az áhított feljutás a Bundesligába és a Német Kupa-döntőbe jutás, amit a Herthánál mindig óriási álomként kezelnek a hagyományosan berlini döntő miatt. A másodosztályban egyelőre három pont választja el Dárdaiékat az osztályozós harmadik, és hét a már feljutást érő második helytől; a kupa februári nyolcaddöntőjében pedig a bajnokin éppen a múlt hétvégén legyőzött Kaiserslautern látogat majd a berlini Olimpiai Stadionba.

– Kiegyenlíthetünk egy még nyitott számlát, hiszen két éve éppen a Kaiserslautern vette el a nagy esélyünket, a szintúgy hazai negyeddöntőnk keserű vereségével. Ha a Herthában játszol, természetesen egészen különleges jelentőségű a Német Kupa, mert a döntőt az Olimpiai Stadionban rendezik – nagyon nehéz eljutni odáig, de egyben egy óriási álom. Az elmúlt években a Kaiserslautern és a Bielefeld is megmutatta, hogy lehetséges. A hátralévő kevés meccsen egy kis szerencsével bármi megtörténhet – fejtegette Dárdai Márton.

Történelmet írna a magyar válogatottal

Ami pedig a vb-selejtezők sikeres befejezéséért küzdő magyar válogatottat illeti...

– Általánosságban az egy egészen más színpad. Néha olyan játékosokkal találkozhatsz, akiket addig a tévében csodáltál.

Elképesztő volt személyesen látni (Cristiano) Ronaldót. Sajnos mindkét meccsen épphogy elkerültük egymást a gyepen, mert őt le-, engem pedig becseréltek. Természetesen szívesen játszottam volna egy ilyen legenda ellen.

A visszavágón szerzett ellenünk két gólt, de elöl nagyon hatékonyak voltunk és egyenlítettünk (2-2 – a szerző). Az a pontszerzés nagyon, nagyon fontos volt nekünk. Jelentősen javította a helyzetünket az Örményország és Írország elleni utolsó csoportmérkőzéseink előtt. Az első hely gyakorlatilag már elérhetetlen, mert ahhoz Portugáliának is kétszer veszítenie kéne. De a második helyre jó esélyünk van. Ez azt jelentené, hogy márciusban kieséses rendszerű rájátszásban két győzelemre lenne szükségünk különböző ellenfelekkel szemben.

Nyilván óriási álom a vb-részvétel. 40 év után végre tovább akarjuk írni a magyar történetet a világbajnokságokon

– mondta Dárdai Márton, akit Cristiano Ronaldo után a mieink Liverpoolban játszó szupersztárjáról, Szoboszlai Dominikról is kérdeztek: