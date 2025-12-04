Időjárás: nem fogunk örülni annak, ami decemberben vár ránk

Decemberen borult, ködös, párás, nyirkos, hideg, fényszegény időjárásra számíthatunk, ami sem az immunrendszerünkre, sem a mentális egészségünkre nincs jó hatással. Dr. Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója segít, hogy mit tehetünk a téli depresszió ellen.

A téli időjárás miatt könnyen depressziósak lehetünk – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Időjárás: hidegpárna borít be bennünket

„A hidegpárna egy nagyon kellemetlen következménye a Kárpát-medence téli időjárási folyamatainak” – kezdte a Meteogyógyász, aki kifejtette, hogy mi is az a hidegpárna:

A medencében, amit szépen körbevesz a Kárpátok koszorúja, be tud ülni a hideg levegő és gyakorlatilag fölötte haladnak el a légmozgások, lent pedig egy frontmentes, rendkívül csendes és éppen ezért megtévesztő időjárás uralkodik. Megtévesztése abban áll, hogy azt gondolnánk, hogyha most nincs front és nyugodt az idő, akkor ennek csak jó hatásai vannak, nos ez egyáltalán nem így van

– állítja a meteogyógyász.

Akár több évvel is megrövidítheti az életünket a szennyezett levegő

„Olyan hatások érvényesülnek, melynek nem csak rövid, hanem hosszú távú, nagyon is komoly következményei vannak az egészségi állapotunkra. Egyre több szennyező anyag kerül a levegőbe, ebben nyilván a fűtésnek, közlekedésnek, ipari tevékenységnek is szerepe van, és mivel nincs légmozgás, nem tud eltávozni. Az ország sok pontján kifejezetten rossz a levegőminőség és ennek nagyon komoly következményei vannak. Rövid távon légzőszervi problémákkal élők esetében komoly panaszokra lehet számítani, légzési nehézségekre, ehhez akár kötődhetnek szívpanaszok is” – mondta a meteogyógyász, hozzátéve, hogy hosszabb távon a belélegzett szennyezett levegő mérgezi a szervezetünket, mert a legkisebb részecskéi bejutnak a vérkeringésbe, a vér szétviszi a szervezetbe és testszerte képes gyulladásos folyamatokat generálni, így az élethosszot akár több évvel megrövidítő következményekkel kell számolni.

A nap sokáig nem bújik elő – Fotó: k_samurkas / Shutterstock

Megnő a balesetek veszélye

Sok olyan tényező hat egyszerre, amelyek ugrásszerűen növelik a balesetek veszélyét.

A rossz levegőminőség miatt a fejfájósoknak is széles skálán jelentkezhetnek panaszai. A mentális állapotunkra rendkívül rossz hatással van, a kedélyállapotunk, a munkaképességünk és a figyelmünk erősen romlik; ami nagyon káros a balesetek szempontjából is, amihez még hozzájönnek a köd miatti rossz látási viszonyok. Ilyenkor sokkal inkább fáradékonyak vagyunk.

Mit tegyünk a téli depresszió ellen?

A téli depresszió nagyon sok embert érintő probléma. Eleve már az, hogy tartósan csökken a nappal hossza, és akkor itt van ez a tartósan borult idő, amikor tényleg lecsökken a fénymennyiség

– mondta a meteogyógyász, aki azt tanácsolta, hogy az egészségünk megőrzése érdekében a következőket tegyük: