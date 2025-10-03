RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A Tisza alelnöke megint elszabadult

Friss bejegyzéssel jelentkezett péntek reggel Orbán Viktor.

Létrehozva: 2025.10.03.
Létrehozva: 2025.10.03. 07:58
Módosítva: 2025.10.03. 07:59
„A Tisza alelnöke megint elszabadult. Amíg mi Koppenhágában álltunk ellen a háborús ellenszélben, addig a Tisza-adó után újabb szög kandikált ki Magyar Péter brüsszeli tornazsákjából.” – írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: A Tisza alelnöke megint elszabadult (Fotó: AFP)

Majd így folytatja Magyarország miniszterelnöke:

Tarr Zoltán legújabb értekezésében a kórházak, kórházi férőhelyek és az iskolák «újragondolását» helyezi kilátásba. Lassan a brüsszeli országjelentések összes ajánlása megjelenik a lépten-nyomon szivárgó Tisza programjában. Jól ismerjük ezt a fajtát a történelemkönyvekből. Ők azok, akik mindig valaki mástól várják, hogy utat mutasson az országnak. Mi azért nem tévesztjük el a célt. Ők Brüsszelnek, mi a magyar embereknek akarunk megfelelni. És meg is fogunk. Megcsináljuk azt, ami nem sikerült az elődeinknek. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún, és megvédjük a magyar családok biztonságát. Mert nekünk Magyarország az első!”

 

